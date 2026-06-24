Programação cultural segue intensa em São Gonçalo neste final de mês

“Samba da Feira de Neves”, realizado no Centro de Tradições Nordestinas - Foto: Divulgação/ Prefeitura de São Gonçalo

“Samba da Feira de Neves”, realizado no Centro de Tradições Nordestinas - Foto: Divulgação/ Prefeitura de São Gonçalo

O mês de junho já está chegando ao fim, mas a agenda cultural em São Gonçalo segue movimentando os equipamentos culturais da cidade com uma programação diversificada que inclui humor e samba, reunindo diferentes públicos.

Na quinta-feira (25), às 20h, o público confere o espetáculo “Aí Cê Me Quebra”, apresentado pela dupla Dois Irmãos. A peça traz histórias e situações vividas no ambiente religioso e no cotidiano de fiéis, utilizando humor leve e narrativa acessível.

A peça traz histórias e situações vividas no ambiente religioso e no cotidiano de fiéis | Foto: Divulgação/ Prefeitura de São Gonçalo

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A proposta é oferecer entretenimento para toda a família, com foco em identificação e comicidade. A classificação é 16 anos e os ingressos podem ser adquiridos pelo link: https://www.bilheteriaexpress.com.br/ingressos-para-dois-irmaos-em-qai-ce-me-quebraq-theatro-municipal-de-sao-goncalo-comedia-stand-up-424226370263125.html?utm_source=chatgpt.com

Já na sexta-feira (26), também às 20h, é a vez do humorista Felipe Ferreira apresentar seu novo show solo. Com forte presença nas redes sociais, o artista leva ao palco histórias pessoais e observações sobre o cotidiano, conectando-se especialmente com o público jovem por meio de um humor dinâmico e contemporâneo.

Com forte presença nas redes sociais, o artista leva ao palco histórias pessoais e observações sobre o cotidiano | Foto: Divulgação/ Prefeitura de São Gonçalo

A classificação é 16 anos e os ingressos podem ser adquiridos pelo link: https://www.bilheteriaexpress.com.br/ingressos-para-felipe-ferreira-show-novo-em-sao-goncalo-theatro-municipal-de-sao-goncalo-comedia-stand-up-830873306662015.html?utm_source=chatgpt.com

Fechando a programação, o domingo (28), traz mais uma edição do “Samba da Feira de Neves”, realizado no Centro de Tradições Nordestinas. A partir das 13h, o evento gratuito reúne apresentações de samba e pagode em um ambiente familiar, além de espaço gastronômico, promovendo lazer e convivência para o público. Classificação livre, entrada franca.