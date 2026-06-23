Parque RJ Nosso Sonho tem programação voltada ao esporte nesta semana

Nesta quarta-feira, o Parque Nosso Sonho, irá transmitir o terceiro jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo - Foto: Divulgação/ Prefeitura de São Gonçalo/ Renan Otto

Nesta quarta-feira, o Parque Nosso Sonho, irá transmitir o terceiro jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo - Foto: Divulgação/ Prefeitura de São Gonçalo/ Renan Otto

O Parque RJ Nosso Sonho terá mais uma semana com várias atividades gratuitas para a população. Na quarta-feira (24), será transmitido o terceiro jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. E, no próximo fim de semana, haverá aulão de funcional e roda de capoeira.

Nesta quarta-feira (24), às 19h, haverá o terceiro jogo do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo e, assim como nas outras partidas, o jogo contra a Escócia será transmitido através de um telão no Parque RJ.

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No sábado (27), os gonçalenses poderão aproveitar uma manhã voltada ao bem-estar com um aulão gratuito de funcional, a partir das 6h. Já no domingo (28), às 9h, terá uma especial roda de capoeira, realizada pela Associação de Capoeira Modelo Cultural Kikongo.

O Parque RJ Nosso Sonho fica na Rua Formosa, 3352, no Boa Vista, e funciona de terça-feira a domingo, das 6h às 22h.