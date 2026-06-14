Caravana de Arte e Lazer chega ao Colubandê neste domingo (14)
Atividades recreativas são oferecidas pela Faelsg
Após uma manhã de muita animação no bairro de Vista Alegre neste sábado (13), com crianças e famílias participando das atividades recreativas, a ação segue neste domingo (14) para o Colubandê, levando mais diversão gratuita para os moradores. O evento acontece das 9h às 13h.
A caravana é uma iniciativa da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo e leva para as crianças uma manhã de atividades recreativas gratuitas, com o objetivo de garantir diversão para os moradores durante os fins de semana.
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No evento, as crianças poderão curtir cama elástica, infláveis, oficinas, brincadeiras, jogos e músicas com os recreadores. Além disso, também são disponibilizadas barraquinhas de lanche gratuitas para as famílias.
Serviço:
Data: Domingo (14) – Rua Expedicionário Ary Rauen (Vila Olímpica) – Colubandê
Horário: 9h às 13h.