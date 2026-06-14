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Caravana de Arte e Lazer chega ao Colubandê neste domingo (14)

Atividades recreativas são oferecidas pela Faelsg

relogio min de leitura | Escrito por Redação 14 de junho de 2026 - 08:26
A caravana é uma iniciativa da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo e leva para as crianças uma manhã de atividades recreativas gratuitas
A caravana é uma iniciativa da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo e leva para as crianças uma manhã de atividades recreativas gratuitas -

Após uma manhã de muita animação no bairro de Vista Alegre neste sábado (13), com crianças e famílias participando das atividades recreativas, a ação segue neste domingo (14) para o Colubandê, levando mais diversão gratuita para os moradores. O evento acontece das 9h às 13h.

A caravana é uma iniciativa da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo e leva para as crianças uma manhã de atividades recreativas gratuitas, com o objetivo de garantir diversão para os moradores durante os fins de semana.

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No evento, as crianças poderão curtir cama elástica, infláveis, oficinas, brincadeiras, jogos e músicas com os recreadores. Além disso, também são disponibilizadas barraquinhas de lanche gratuitas para as famílias.

Serviço:

Data: Domingo (14) – Rua Expedicionário Ary Rauen (Vila Olímpica) – Colubandê

Horário: 9h às 13h.

Tags:

caravana de arte e lazer colubandê Faelsg

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