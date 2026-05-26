Historiador conta em livro relação entre a Maçonaria e os primeiros anos da República

Muito se fala sobre a presença da Maçonaria em importantes acontecimentos históricos do Brasil, como a Independência e a Proclamação da República. E o doutor em História Guilherme Galvão Lopes se aprofunda em um tema pouco abordado: o papel da instituição ao consolidar o regime republicano no antigo estado do Rio de Janeiro. Essa é a proposta do livro "República Entre Colunas". Atualmente, a obra está disponível para venda online no site https://loja.uiclap.com/titulo/ua137702 e custa R$ 90,07.

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Na publicação, o autor faz questão de aprofundar as relações entre maçons e as estruturas de poder por meio de figuras influentes na política fluminense da época, como Quintino Bocaiuva e Nilo Peçanha. Além disso, apresenta outros nomes que a historiografia pouco aborda, como Francisco Portela e José Porciúncula.

O autor comenta que dedicou três anos de pesquisa até concluir a publicação. Ele acrescenta que dividiu o livro em três fases. A primeira é a fundação da Maçonaria na Europa, e sua chegada ao Brasil. Posteriormente, aborda a relação entre maçons e os políticos fluminenses até chegar à conclusão, sobre os governos dos maçons no estado.

"Na primeira parte da obra, apresento a história da Maçonaria, desde a fundação na Europa até a chegada dela ao Brasil, no início do século XIX. Além disso, narro sua atuação com o regime monárquico liderado por Dom Pedro I. Já na segunda parte, abordo as relações específicas entre a instituição e a política fluminense. Dentro desse contexto, o livro traz detalhes sobre o conturbado período da República Velha, quando estavam em disputa diversos projetos de país e de poder no interior do regime recém-inaugurado. A partir disso é que chego à terceira e última parte, que é a análise sobre os governos de quatro maçons: Francisco Portela, José Porciúncula, Quintino Bocaiuva e Nilo Peçanha", conta Guilherme Galvão Lopes.

Com prefácio do advogado e ex-deputado federal pelo Rio, o niteroiense Sérgio Zveiter, "República Entre Colunas" chegou a ter uma campanha de financiamento coletivo no Catarse. A obra tinha meta de arrecadação de R$ 2 mil, mas superou as expectativas do autor. A vaquinha virtual superou mais de R$ 4200 no financiamento.

Sobre Guilherme Galvão Lopes

Professor e pesquisador, Guilherme Esteves Galvão Lopes é pós-doutorando em História, Política e Bens Culturais pela Fundação Getulio Vargas (CPDOC/FGV), mesma instituição onde concluiu seu doutorado, com orientação do Prof. Dr. Jairo Nicolau. Tem mestrado em História Política pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (PPGH/UERJ). Com 17 anos de experiência no setor público, foi também assessor na prefeitura do Rio e Diretor de Administração do DETRAN/RJ.

Mestre Maçom, Galvão é membro e atual Chanceler da Augusta e Respeitável Loja Maçônica Filosofia e Ciência N° 229, jurisdicionada à Grande Loja Maçônica do Estado do Rio de Janeiro, compondo sua Alta Administração como membro da Grande Comissão Permanente de Liturgia do Rito Moderno.

Também é fundador e filiado à ARLM Dragões de Brandemburgo N°267, do Rito Schröder, e ao Capítulo União Modernista Nº 42, subordinado ao Supremo Conselho Filosófico do Rito Moderno do Brasil (SCFRMB).

SERVIÇO

Livro "República Entre Colunas"

Autor: Guilherme Galvão Lopes

Dimensão: 15.9 x 22.9 x 1 cm

Páginas: 166

Valor: R$ 90,07

Vendas: https://loja.uiclap.com/titulo/ua137702/