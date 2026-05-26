Orquestra Filarmônica Metropolitana realiza Concerto Sacro da Série Ametista
Evento marca a abertura da semana de Corpus Christi em São Gonçalo
A Orquestra Filarmônica Metropolitana (OFM) realiza, no dia 1º de junho (segunda-feira), às 20h, na Paróquia São Gonçalo de Amarante, conhecida como Igreja Matriz de São Gonçalo, o tradicional Concerto Sacro – Série Ametista. A apresentação marca a abertura oficial da programação da semana de Corpus Christi no município.
Há cinco anos, a OFM promove o espetáculo, que passou a integrar o calendário cultural da cidade e se consolidou como uma tradição que une música de concerto, espiritualidade e patrimônio cultural. A Série Ametista é dedicada ao repertório sacro, valorizando obras e compositores ligados à música religiosa e proporcionando experiências artísticas que dialogam com a fé, a memória coletiva e a identidade cultural da população.
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A apresentação acontece em um dos períodos mais emblemáticos para São Gonçalo. Durante a semana de Corpus Christi, a paróquia, com apoio do poder público municipal, coordena a confecção do maior tapete de sal da América Latina, tradição que mobiliza artistas, voluntários e moradores em uma das mais importantes manifestações religiosas e culturais da cidade.
“Esse concerto representa um encontro entre arte, espiritualidade e identidade cultural. A cada edição, percebemos o quanto a música sacra aproxima o público da experiência coletiva proporcionada pelo período de Corpus Christi em São Gonçalo”, destaca Rafael Vieira, ativista social e fundador do Instituto dos Sonhos.
Para o maestro Gustavo Fernandes, o concerto também reafirma o compromisso da orquestra com a democratização da cultura. “Levar a Série Ametista para a Igreja Matriz durante a abertura dos festejos de Corpus Christi reforça nosso compromisso com a valorização do patrimônio cultural e com o acesso da população à música de concerto”, afirma.
Com duração aproximada de 60 minutos, o concerto tem entrada gratuita (ingressos no Sympla) e é voltado para toda a comunidade, especialmente para apreciadores da música de concerto e da música sacra. A expectativa é receber cerca de 350 pessoas.
SERVIÇO:
Concerto Sacro – Série Ametista
Data: 01 de junho de 2026 (segunda-feira)
Horário: 20h
Local: Paróquia São Gonçalo de Amarante (Alameda Pio XII, 86 – Centro – São Gonçalo)
Duração: 60 minutos
Classificação: Livre
Ingressos grátis pelo link do Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/orquestra-filarmonica-metropolitana-concerto-sacro/3436265
Público estimado: 350 pessoas