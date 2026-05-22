Festival de Contação de Histórias de São Gonçalo confirma segunda edição nos dias 18 e 19 de junho

Após o sucesso da primeira edição, o Festival de Contação de Histórias de São Gonçalo já tem data marcada para retornar ao calendário cultural da cidade. Nos dias 18 e 19 de junho, o Clube Tamarilândia será novamente palco de uma programação voltada ao incentivo à leitura, à valorização da cultura local e à promoção de experiências educativas e imersivas para crianças, jovens e famílias.

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Criado com o propósito de fortalecer a cultura e estimular o hábito da leitura através da oralidade e da literatura, o festival conquistou o público em sua estreia, realizada nos dias 8 e 9 de março de 2025. Durante os dois dias de evento, mais de 700 pessoas participaram presencialmente das atividades, entre alunos do ensino fundamental e médio das escolas públicas, moradores da cidade e famílias da região.

A programação da primeira edição reuniu oficinas infantis, atividades lúdicas, experiências artísticas e palestras voltadas para pais e filhos, promovendo momentos de troca entre diferentes gerações e reafirmando o poder das histórias como ferramenta de formação, imaginação e transformação social.

Além do impacto cultural e educacional, o festival também fortaleceu a economia criativa local, contando com a participação de 10 expositores de São Gonçalo e região, que apresentaram livros, produtos culturais e iniciativas ligadas à arte e à literatura.

Nas redes sociais, o alcance do projeto também chamou atenção, ultrapassando 30 mil visualizações e impactando mais de 20 mil pessoas, ampliando a visibilidade da literatura e dos artistas locais para além dos espaços físicos do evento.

Agora, em sua segunda edição, o Festival de Contação de Histórias chega ainda mais fortalecido, ampliando sua proposta de aproximar famílias, incentivar a criatividade e consolidar São Gonçalo como um território fértil para ações culturais e educativas.

“Nossa intenção é transformar o festival em uma referência cultural da cidade, criando espaços onde a literatura, a convivência e a imaginação tenham o protagonismo que merecem”, destaca a organização.

A programação completa da segunda edição será divulgada em breve nas redes sociais oficiais do festival.