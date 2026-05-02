Campo de São Bento recebe “Encontro de Blocos” com oficina e show gratuitos neste domingo (3)

O evento ganha ainda mais animação com a apresentação da Sinfônica Ambulante - Foto: Divulgação

O evento ganha ainda mais animação com a apresentação da Sinfônica Ambulante - Foto: Divulgação

O Campo de São Bento, em Icaraí, Niterói, recebe neste domingo (3) o “Encontro de Blocos”, com música ao vivo, oficina e muita interação com o público.

O evento faz parte da FANfarra, projeto da Fundação de Arte de Niterói, que mantém viva a energia do Carnaval durante o ano inteiro e valoriza a cultura popular na cidade.

A programação começa às 9h, com uma oficina gratuita de fanfarra, aberta a todas as idades. A proposta é colocar o público para experimentar instrumentos, aprender ritmos e sentir de perto a energia das bandas de rua que fazem parte da identidade cultural do Rio de Janeiro.

Leia também:

Filmes dirigidos por mulheres são favoritos em prêmio ibero-americano

Festival de Cinema Europeu em Niterói é prorrogado

Em seguida, às 10h, o evento ganha ainda mais animação com a apresentação da Sinfônica Ambulante, que se junta ao grupo Favela Brass em um show que promete não deixar ninguém parado.

A mistura de sopros, percussão e repertório vibrante transforma o parque em um verdadeiro bloco de rua, mesmo fora do Carnaval. Além do entretenimento, o evento reforça a importância da ocupação cultural dos espaços públicos e da valorização dos artistas locais.

Serviço:

Data: Domingo, 3 de maio

Local: Campo de São Bento

Endereço: Alameda Edmundo de Macedo Soares e Silva, 3 – Icaraí

Horário: 9h - Oficina de fanfarra (gratuita e aberta ao público) 10h - Show com Sinfônica Ambulante + Favela Brass

Entrada gratuita