Porto da Pedra promove feijoada com apresentação do enredo para o Carnaval 2027
Evento terá escolas convidadas, atrações musicais e apresentação dos segmentos da agremiação
O Unidos do Porto da Pedra inicia oficialmente sua caminhada rumo ao Carnaval 2027 no próximo sábado, 9 de maio. A partir das 13h, a quadra da escola recebe a tradicional feijoada do Tigre, que neste ano será marcada pela apresentação do enredo para o próximo desfile na Marquês de Sapucaí.
Com entrada gratuita, o evento promete reunir a comunidade gonçalense em um grande dia de celebração. Além da revelação do enredo, o público acompanhará apresentações dos segmentos da escola.
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A festa contará ainda com a participação das agremiações convidadas União de Maricá, atual campeã da Série Ouro, Acadêmicos do Cubango e União da Ilha do Governador. A programação musical inclui show de pagode com Vinicinho e DJ nos intervalos.
A feijoada será vendida à parte, com valores de R$ 20 antecipadamente e R$ 25 no dia do evento. Também há opções de espaços reservados: mesas com direito a quatro feijoadas por R$ 100 e camarotes para dez pessoas, com dez feijoadas inclusas, por R$ 350.
Serviço:
Data: 09 de maio (sábado)
Horário: a partir das 13h
Local: Travessa João Silva, 84 – Porto da Pedra, São Gonçalo
Entrada: gratuita
Feijoada: R$ 20 (antecipado) | R$ 25 (no dia)
Mesa (4 feijoadas): R$ 100
Camarote (10 pessoas + 10 feijoadas): R$ 350