Pestalozzi de Niterói promove aulão aberto de yoga para pessoas em reabilitação
A atividade será aberta ao público e voltada especialmente a pessoas amputadas
A Associação Pestalozzi de Niterói realiza, na próxima quinta-feira, dia 30 de abril, pela manhã, um aulão aberto de yoga em sua sede, marcando o encerramento da programação do Abril Laranja, mês dedicado à conscientização sobre a amputação.
A atividade será aberta ao público e voltada especialmente a pessoas amputadas e em processo de reabilitação, reforçando a importância da inclusão e do bem-estar por meio de práticas acessíveis. O aulão será ministrado por Michele Plaster, do Instituto Hama Yoga.
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A iniciativa integra as ações promovidas ao longo do mês pela instituição, que incluíram atividades como remada inclusiva e caminhada adaptada, reunindo pacientes, profissionais e parceiros em experiências de superação, integração e incentivo à qualidade de vida.
Nas fotos - aulão de yoga (arquivo - Pestalozzi de Niterói) e Jarbas Onofre biamputado reabilitado pela Pestalozzi e um dos participantes da yoga.
SERVIÇO
📍 Evento: Aulão aberto de Yoga – Abril Laranja
📅 Data: 30 de abril de 2026 (quinta-feira)
⏰ Horário: Manhã
📌 Local: Associação Pestalozzi de Niterói
👩🏫 Instrutora: Michele Plaster (Instituto Hama Yoga)
🎯 Público: Aberto ao público, com foco em pessoas amputadas e em reabilitação