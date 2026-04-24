Wantuir Oliveira renova com o Porto da Pedra para o Carnaval 2027
Intérprete segue como voz oficial do Tigre na Sapucaí
min de leitura | Escrito por Redação | 24 de abril de 2026 - 15:01
O Unidos do Porto da Pedra confirmou a renovação de Wantuir Oliveira como intérprete oficial para o Carnaval 2027. Referência no carro de som, o cantor permanece à frente do samba-enredo, reforçando a aposta do Tigre na experiência e na qualidade musical.
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Com trajetória consolidada na escola, Wantuir mantém forte conexão com a comunidade e sintonia com a bateria Ritmo Feroz, fatores essenciais para o desempenho no quesito harmonia.
“É uma honra seguir defendendo esse pavilhão. Vamos trabalhar para um grande desfile e buscar as melhores notas”, afirmou o intérprete.