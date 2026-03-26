Theatro Municipal de Niterói recebe o clássico 'O Cravo e a Rosa'

Ambientada na São Paulo do final da década de 1920, "O Cravo e a Rosa" conta a história do relacionamento tumultuado de Petruchio - Foto: Divulgação/Antônio Filho

Ambientada na São Paulo do final da década de 1920, "O Cravo e a Rosa" conta a história do relacionamento tumultuado de Petruchio - Foto: Divulgação/Antônio Filho

Da televisão para o sucesso nos palcos: "O Cravo e a Rosa" chega ao Theatro Municipal de Niterói, em curta temporada, de 27 a 29 de março, de sexta a domingo. Com texto de Walcyr Carrasco e direção de Pedro Vasconcelos, a peça traz Paloma Bernardi e Marcelo Faria nos papéis principais.

Ambientada na São Paulo do final da década de 1920, "O Cravo e a Rosa" conta a história do relacionamento tumultuado de Petruchio, um rude fazendeiro em dificuldades financeiras, e Catarina, uma temperamental jovem rica e feminista, conhecida pelo apelido de "fera" por afugentar seus pretendentes. Com o desenrolar de uma trama hilária e emocionante, ele precisa conquistá-la para pegar seu dote e pagar suas dívidas. No entanto, entre tapas e beijos, ambos se apaixonam perdidamente.

A obra é inspirada em "A Megera Domada", uma das peças mais famosas do dramaturgo inglês William Shakespeare, e transporta o público para uma época em meio a questões importantes como o voto feminino e a igualdade de gênero, tema esse ainda relevante para o nosso país.

Ficha Técnica

Dramaturgia: Walcyr Carrasco

Direção e adaptação: Pedro Vasconcelos

Direção de Produção: Marcelo Faria

Elenco: Paloma Bernardi (Catarina), Marcelo Faria (Petruchio), João Camargo (Batista), Catarina de Carvalho (Bianca Batista), Rosana Dias (Mimosa), Marcello Gonçalves (como Seu Calixto), Carlos Félix (como Seu Etevaldo Praxedes, o cobrador) e John Garita (como Venceslau Torres)

Cenografia e Figurino: Ronald Teixeira

Desenho luz: Luciano Xavier

Iluminação e som: Leonardo Diniz

Visagismo: Fabiola Gomez

Trilha Sonora: Bruno Marques

Pianista convidada: Cleo Boechat

Serviço

O Cravo e a Rosa - teatro

Datas: 27, 28 e 29 de março de 2026

Horários: 20h (sexta e sábado) e 18h (domingo)

Duração: 110 min

Classificação indicativa: 12 anos

Ingressos: R$100,00 (sexta e domingo) | R$120,00 (sábado)

Vendas na Bilheteria do Theatro ou no Site Fever

Local: Theatro Municipal de Niterói

End: Rua XV de Novembro, 35 - Centro