Theatro Municipal de Niterói recebe o clássico 'O Cravo e a Rosa'
A obra é inspirada em "A Megera Domada", uma das peças mais famosas do dramaturgo inglês William Shakespeare
Da televisão para o sucesso nos palcos: "O Cravo e a Rosa" chega ao Theatro Municipal de Niterói, em curta temporada, de 27 a 29 de março, de sexta a domingo. Com texto de Walcyr Carrasco e direção de Pedro Vasconcelos, a peça traz Paloma Bernardi e Marcelo Faria nos papéis principais.
Ambientada na São Paulo do final da década de 1920, "O Cravo e a Rosa" conta a história do relacionamento tumultuado de Petruchio, um rude fazendeiro em dificuldades financeiras, e Catarina, uma temperamental jovem rica e feminista, conhecida pelo apelido de "fera" por afugentar seus pretendentes. Com o desenrolar de uma trama hilária e emocionante, ele precisa conquistá-la para pegar seu dote e pagar suas dívidas. No entanto, entre tapas e beijos, ambos se apaixonam perdidamente.
A obra é inspirada em "A Megera Domada", uma das peças mais famosas do dramaturgo inglês William Shakespeare, e transporta o público para uma época em meio a questões importantes como o voto feminino e a igualdade de gênero, tema esse ainda relevante para o nosso país.
Ficha Técnica
Dramaturgia: Walcyr Carrasco
Direção e adaptação: Pedro Vasconcelos
Direção de Produção: Marcelo Faria
Elenco: Paloma Bernardi (Catarina), Marcelo Faria (Petruchio), João Camargo (Batista), Catarina de Carvalho (Bianca Batista), Rosana Dias (Mimosa), Marcello Gonçalves (como Seu Calixto), Carlos Félix (como Seu Etevaldo Praxedes, o cobrador) e John Garita (como Venceslau Torres)
Cenografia e Figurino: Ronald Teixeira
Desenho luz: Luciano Xavier
Iluminação e som: Leonardo Diniz
Visagismo: Fabiola Gomez
Trilha Sonora: Bruno Marques
Pianista convidada: Cleo Boechat
Serviço
O Cravo e a Rosa - teatro
Datas: 27, 28 e 29 de março de 2026
Horários: 20h (sexta e sábado) e 18h (domingo)
Duração: 110 min
Classificação indicativa: 12 anos
Ingressos: R$100,00 (sexta e domingo) | R$120,00 (sábado)
Vendas na Bilheteria do Theatro ou no Site Fever
Local: Theatro Municipal de Niterói
End: Rua XV de Novembro, 35 - Centro