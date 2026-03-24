Prêmio Innovare recebe inscrições até 5 de maio; saiba mais

O Prêmio Destaque do Innovare neste ano terá como tema “Administração pública responsável: transparência e prestação de contas à sociedade” - Foto: Divulgação Prêmio Innovare/Augusto Costa

O Prêmio Destaque do Innovare neste ano terá como tema “Administração pública responsável: transparência e prestação de contas à sociedade” - Foto: Divulgação Prêmio Innovare/Augusto Costa

As inscrições para a 23ª edição do Prêmio Innovare, iniciativa que reconhece práticas inovadoras no sistema de Justiça, vão até o dia 5 de maio. O lançamento oficial da premiação aconteceu na última terça-feira (17), em cerimônia no Superior Tribunal de Justiça (STJ), e contou com a participação do adjunto do advogado-geral da União, Junior Divino Fideles.

Profissionais do Direito de todo o País podem inscrever práticas que contribuem com a eficiência do sistema de Justiça e geram impactos concretos. Iniciativas de advogados, defensores públicos, promotores, magistrados e demais profissionais ajudam a solucionar desafios cotidianos e a modernizar as instituições.

Projetos da Advocacia-Geral da União (AGU) já foram agraciados com o Innovare em edições anteriores. O Sistema Sapiens e o Rating da Dívida Ativa foram reconhecidos em 2020; as Centrais de Negociação, em 2015; e o Programa de Combate à Corrupção, em 2011.

Inscrições

As práticas podem ser inscritas nas categorias Tribunal, Juiz, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia e Justiça e Cidadania, pelo site do prêmio. Serão aceitos trabalhos que já estão em andamento e com resultados concretos para a Justiça.

O Prêmio Destaque do Innovare neste ano terá como tema “Administração pública responsável: transparência e prestação de contas à sociedade”.

Magistrados também poderão inscrever iniciativas na Categoria CNJ, no endereço https://boaspraticas.cnj.jus.br/portal, no eixo Transparência. As inscrições, nesta categoria, vão até o dia 22 de abril.

Prêmio

O Prêmio é realizado pelo Instituto Innovare, em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Advocacia-Geral da União, associações jurídicas e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), contando com o apoio da TV Globo.

Desde a sua criação em 2004, 312 iniciativas já foram destacadas com prêmios e menções honrosas. Muitas se tornaram políticas públicas. Mais de 10 mil iniciativas selecionadas estão publicadas no Banco de Práticas e podem ser consultadas no site da premiação.