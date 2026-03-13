Ensaio Geral de Shakira deve movimentar Copacabana no feriado do Dia do Trabalhador

O feriado do Dia do Trabalhador promete ser movimentado em Copacabana, antes mesmo do grande show da cantora Shakira. A equipe da artista pretende realizar um ensaio geral na praia na véspera da apresentação principal, marcada para o sábado, 2 de maio. O evento faz parte do projeto Todo Mundo no Rio, que deve transformar a praia em um grande espetáculo.

A realização do ensaio consta no pedido de autorização enviado pela produtora Bonus Track à Prefeitura do Rio de Janeiro em fevereiro. No documento que foi obtido pela coluna do jornalista Ancelmo Gois, aparecem várias informações operacionais como por exemplo, os horários previstos para o espetáculo principal, que deve começar às 21h30 e terminar por volta das 23h30, além das estruturas necessárias para a montagem do palco e logística de produção.

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A expectativa mínima é de mais de 1 milhão de pessoas na areia de Copacabana, repetindo a dimensão de outros megashows recentes realizados na praia, como os de Madonna e Lady Gaga.