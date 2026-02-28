Caravana de Arte e Lazer vai ao bairro Bom Retiro neste sábado

Na manhã deste sábado (28), a Caravana de Arte e Lazer vai levar muita diversão para o bairro Bom Retiro. O projeto, da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg), oferece atividades recreativas gratuitas para as crianças e seus responsáveis.

A ação vai acontecer das 9h às 13h, garantindo acesso a diversos brinquedos infláveis, pula-pula e jogos de tabuleiro. Ao som de diversas músicas infantis, os recreadores realizam brincadeiras e pinturas na pele. Além disso, o público pode aproveitar barraquinhas de cachorro-quente, pipoca, algodão-doce, água e guaraná natural.

A Caravana de Arte e Lazer acontece sempre aos fins de semana e tem o intuito de promover um momento de lazer e alegria para os gonçalenses de todos os bairros da cidade. A Prefeitura divulga regularmente os locais que vão receber o projeto em seus canais oficiais.

Serviço:

Data: 28/2 (sábado)

Endereço: Rua Pacheco Lopes, nº 275 (Campo do Gilson) – Bom Retiro

Horário: 9h às 13h.