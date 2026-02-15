Grupo Especial abre desfiles na Sapucaí; Acadêmicos de Niterói homenageia Lula

Neste domingo (15), as escolas de samba do Grupo Especial tomam conta da Marquês de Sapucaí e dão início aos desfiles mais aguardados do Carnaval. A atual campeã, Beija-Flor, se apresenta na segunda-feira (16) e fará história ao desfilar pela primeira vez em 50 anos sem Neguinho da Beija-Flor no comando do carro de som.

A primeira escola a entrar na avenida neste domingo é a Acadêmicos de Niterói, às 21h45. Na sequência, desfilam Imperatriz Leopoldinense, Portela e Mangueira.

Fundada em 2018, a agremiação niteroiense leva para a Sapucaí o enredo “Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”. A proposta é retratar a trajetória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, desde a infância no sertão pernambucano até a chegada à Presidência da República.

O desfile percorre episódios marcantes da vida do líder político, como as dificuldades da migração para São Paulo, a atuação no movimento sindical, a ascensão na política nacional e momentos históricos do país, incluindo a ditadura militar e a luta por direitos sociais. A narrativa aposta em temas como superação, trabalho e esperança.