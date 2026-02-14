Ivete Sangalo recebe Shawn Mendes e Bruna Marquezine durante o Carnaval em Salvador

Neste sábado (14), a cantora Ivete Sangalo protagonizou um encontro animado com o cantor Shawn Mendes, em Salvador (BA), um dos destinos mais badalados do Carnaval brasileiro. O artista canadense, que voltou ao Brasil especialmente para aproveitar os dias de folia, estava na cidade acompanhado da atriz Bruna Marquezine e foi recebido por Ivete antes de sua apresentação na programação carnavalesca.



Shawn chegou a Salvador no fim de semana, após desembarcar no aeroporto local e seguir diretamente para a residência de Ivete Sangalo, na capital baiana. O cantor já era aguardado na folia depois de engatar um romance com Bruna Marquezine, o que aumentou ainda mais a expectativa sobre sua presença em Salvador.

