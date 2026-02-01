Arte urbana do Cidade Ilustrada deixa sua marca no Parque RJ São Gonçalo

As obras do Parque RJ São Gonçalo entram na fase final e seguem em ritmo acelerado para a inauguração oficial marcada para o dia 8 de fevereiro. Neste momento decisivo, as intervenções artísticas estão sendo finalizadas, levando arte urbana, cor e identidade visual ao novo espaço de lazer dos gonçalenses por meio do projeto Cidade Ilustrada, da Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo.

As intervenções são assinadas pelo curador do projeto Cidade Ilustrada, o artista gonçalense Marcelo Eco, com a participação de artistas locais na execução das diversas obras espalhadas pelo parque. As artes visuais ocupam pontos estratégicos como a entrada principal, o prédio administrativo, guaritas e banheiros, criando uma identidade visual integrada ao espaço e conectada à história cultural da cidade.

“Chegar a essa etapa final, às vésperas da inauguração, é muito simbólico. Cada intervenção foi pensada para dialogar com o território, com as pessoas e com a energia de São Gonçalo. É arte feita por artistas da cidade para a população, marcando esse novo capítulo do parque com identidade, pertencimento e orgulho gonçalense”, destaca Marcelo Eco, curador do projeto.

Entre os destaques está um grande painel com representações de atividades esportivas como skate, futebol, basquete e vôlei de praia, localizado na divisa com o muro da concessionária Águas do Rio. O espaço também recebe uma frase do ator, escritor e diretor Lázaro Ramos, em homenagem a São Gonçalo. Próximo à escadaria da entrada principal, está o painel com os personagens “A Família Gonçalense”, que reforça a conexão afetiva com o público.

Para completar, uma grande arte gráfica de linguagem minimalista colore o piso da área de shows e outros pontos do parque. Além de valorizar o ambiente, a intervenção funciona como base visual para as placas informativas, reforçando a identidade do Parque RJ São Gonçalo e suas raízes na arte urbana. São Gonçalo é reconhecida como o berço do graffiti no Estado do Rio de Janeiro.

O local, onde antes funcionava o antigo Piscinão foi completamente transformado em uma ampla área de lazer, com opções para todas as idades, consolidando-se como um novo ponto de encontro, convivência e cultura para a população.

As obras do Parque RJ São Gonçalo são realizadas por meio de uma parceria entre a Secretaria de Estado das Cidades e a Prefeitura de São Gonçalo, responsável pela elaboração do projeto, por meio da Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe). O investimento total é de R$ 44 milhões.

A nova área de lazer contará com área molhada com cascata de água, skate park, ciclovia, quadra poliesportiva, quadras de areia, campo de futebol society, área de convivência para piquenique, pista de corrida e caminhada, espaço para eventos e shows com capacidade para até 15 mil pessoas, parque infantil, parcão, academia para jovens e idosos, espaço memórias, guarita da Guarda Municipal, prédio administrativo e banheiros.