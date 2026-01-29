Diogo Nogueira celebra 20 anos de carreira com turnê no Rio de Janeiro

Diogo Nogueira estreia a grandiosa turnê comemorativa, um espetáculo que celebra duas décadas de uma trajetória marcada pela excelência. A turnê, que chega no dia 01/03 no Rio de Janeiro, será um marco na força cênica do gênero, unindo a ancestralidade da música brasileira com um olhar inovador para o futuro no palco da Farmasi Arena. O projeto “Infinito Samba” é apresentado pelo Ministério da Cultura e Petrobras via Lei Federal de Incentivo à Cultura.

No Rio de Janeiro, “Infinito Samba” também recebe o apoio da Riotur, patrocinadora do lançamento do projeto, da estreia do espetáculo e encerramento no Parque Madureira.

Considerado o elo entre o samba de ontem e o de amanhã, Diogo Nogueira se consolidou como uma referência da MPB contemporânea, carregando o carisma inconfundível de sua linhagem e a força de uma musicalidade que transcende gerações. Infinito; traduz essa jornada intensa em uma experiência imersiva de música, repertório e estética cênica. O público do Rio de Janeiro será recebido com um show em que Diogo sobe ao palco acompanhado por sua banda e uma grande orquestra. Concebida para dialogar de forma moderna com o ritmo e a emoção do samba, a formação apresentará arranjos inéditos e envolventes.

Rafael Dragaud, Diretor Artístico da turnê, descreve o processo: “A discussão de O repertório foi um mergulho tão sentimental e emocional quanto histórico. O samba é tão gigante que é uma espécie de multiverso, capaz de dialogar com todas as dimensões do Brasil.”

O repertório é uma seleção cuidadosa de grandes sucessos da carreira de Diogo, releituras afetivas que homenageiam suas influências (do filho de João Nogueira ao protagonista do agora) e novas composições. O roteiro musical é uma viagem poética que inclui clássicos atemporais e blocos dedicados às canções de amor, à gafieira e ao “Em relação às inspirações, posso dizer que elas são ponto de partida para serem todas misturadas num caldeirão onde o que mais vai determinar os caminhos, as escolhas é a emoção que a música tem que proporcionar. Para mim os conceitos eles vão até a página 2, servem para a gente começar a nossa viagem criativa, mas em determinado momento eles são feitos andaimes. A gente constrói um prédio e temos que tirá-los”, diz Dragaud.

A celebração dos 20 anos de carreira de Diogo Nogueira é um testemunho de sua coragem em não se acomodar. O artista sabe respeitar o tempo com uma habilidade quase culinária, ampliou seus horizontes, consolidou suas origens, mas segue buscando novos destinos para sua música, abrindo portas e pistas para um futuro ainda mais promissor. O artista, que fez de sua hereditariedade uma senha para desvendar os segredos do samba, mostra-se pronto para romper novas fictícias fronteiras, sem medo de ser feliz.

Serviço Infinito Samba:

Data: 01 de março de 2026 (domingo)

Abertura dos portões: 19h00

Horário do show: 21h00

Local: Farmasi Arena

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro – RJ

Classificação: 18 anos. Menores de 18 anos apenas acompanhados dos pais ou

responsáveis legais. Sujeito a alteração por Decisão Judicial.

BILHETERIA VIRTUAL (FARMASI ARENA)