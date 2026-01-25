BBB26: Festa tem clima de flerte, críticas entre brothers e Sarah de ‘espiã’

A madrugada deste domingo (25) no BBB 26 foi marcada por uma mistura típica do reality: festa animada, clima de flerte, críticas afiadas e muita gente repensando o próprio jogo. O show de Pedro Sampaio abriu a noite com energia lá em cima e ainda contou com participações especiais de Kelly Key e Melody, que levaram os brothers à euforia ao som do hit “Jetski”.

A madrugada deste domingo (25) no BBB 26 foi marcada por uma mistura típica do reality: festa animada, clima de flerte, críticas afiadas e muita gente repensando o próprio jogo. O show de Pedro Sampaio abriu a noite com energia lá em cima e ainda contou com participações especiais de Kelly Key e Melody, que levaram os brothers à euforia ao som do hit “Jetski”. A reação de Milena durante a apresentação chamou atenção e repercutiu nas redes sociais, enquanto a pista fervia e a piscina de espuma virava palco improvisado para danças e performances.

Apesar do clima descontraído, o jogo não saiu da cabeça dos participantes. Em conversas ao longo da madrugada, Marcelo e Breno passaram a questionar as atitudes de Ana Paula Renault e admitiram que talvez seja hora de recalcular rotas dentro da casa. O Líder da semana, Babu Santana, também viveu sua própria “dúvida cruel”: inseguro sobre quem indicar ao Paredão, o ator teme se comprometer ao mirar em alguém que, na sua avaliação, pode nem ser eliminado. Juliano Floss tentou ajudá-lo a clarear a estratégia, sugerindo que a indicação direta pudesse revelar melhor os votos da casa.

Um dos momentos mais comentados da noite envolveu Sarah Andrade. A sister foi flagrada atrás da porta do Quarto Sonho da Eternidade enquanto Juliano, Samira e Ana Paula conversavam sobre o jogo. A cena rendeu brincadeiras, acusações bem-humoradas e o retorno do apelido que a marcou no BBB 21: “espiã”. Sarah negou que estivesse ouvindo a conversa, mas o episódio virou assunto imediato entre os brothers.

A madrugada também teve espaço para flerte. Um suposto selinho entre Samira e Jonas Sulzbach movimentou o quarto e arrancou provocações. Samira minimizou a situação, dizendo que não passou de um gesto rápido, mas Jonas entrou na brincadeira e sugeriu um “upgrade” na relação, deixando o clima leve e cheio de insinuações.

Nem tudo, porém, foi diversão. Brigido aproveitou uma conversa com Solange Couto para criticar participantes que, segundo ele, compram brigas que não são suas, citando seus próprios atritos com Ana Paula Renault. Sarah, por sua vez, comentou que vê Ana Paula como um “alívio cômico” dentro do programa, mas afirmou que não conseguiria conviver com ela fora da casa. Em outro momento, Jordana e Marcelo analisaram o comportamento de uma sister, sem citar nomes, questionaram a sinceridade de algumas aproximações dentro do jogo.

Babu Santana também demonstrou incômodo com atitudes durante a Festa. O ator criticou, sem rodeios, um brother que estaria tentando aparecer em todas as fotos e, mais tarde, desabafou dizendo que sua “bateria social” havia acabado para determinada pessoa. Já Juliano Floss não poupou palavras ao reclamar de Brigido, chamando-o de “bananão” por não ter indicado Ana Paula ao Paredão quando teve a chance.

Entre análises estratégicas e comentários afiados, ainda houve espaço para elogios. Jordana destacou a visão de jogo de Brigido, classificando o brother como inteligente, e revelou ter tido um “sonho estranho” envolvendo um participante da casa. Para completar a noite, Suzanna Freitas, filha de Kelly Key, fez uma rápida aparição no palco e foi tietada pelos confinados.

