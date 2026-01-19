Lauana Prado anuncia gravidez durante show no Rio de Janeiro

Em publicação nas redes sociais, a artista contou que descobriu a gravidez há algumas semanas - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A cantora Lauana Prado anunciou na madrugada desta segunda-feira que está grávida. A revelação foi feita no palco do evento Universo Spanta, no Rio de Janeiro, durante seu show e com a aparição surpresa no palco dos pais da artista.

O anúncio aconteceu enquanto Lauana apresentava a música “Coisa Rara”, canção que fala sobre o desejo de ser mãe, emocionando o público presente. A novidade vem semanas após a cantora ter sido destaque nas notícias por conta do término de seu noivado com Tati Dias.

Em publicação nas redes sociais, a artista contou que descobriu a gravidez há algumas semanas e reforçou que a maternidade sempre foi um sonho pessoal. Segundo a assessoria de Lauana, a gestação é resultado de um processo de fertilização in vitro (FIV), realizado de forma independente.

Ainda de acordo com a equipe, a cantora seguirá com sua agenda de shows normalmente, adotando cuidados e ajustes necessários durante o período de gestação.