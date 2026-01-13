Anderson Paz, intérprete com passagem pela Porto da Pedra, morre aos 52 anos no Rio

O intérprete de escolas de samba, Anderson Paz, morreu devido complicações de um câncer no pâncreas na noite da última segunda-feira (12). O cantor estava internado no Instituto Nacional do Câncer (Inca).

A informação da morte foi confirmada pelos familiares do músico. Ainda não há informações sobre o velório do cantor.

Leia também

Lauana Prado anuncia fim do noivado com Tati Dias

Já é carnaval em Niterói: Centro Ecocultural Sueli Pontes reúne bloco Céu na Terra e outras atrações na Programação de Verão

Anderson foi o intérprete da escola Unidos do Porto da Pedra, de São Gonçalo, de 2014 a 2017, marcando seu nome na história do carnaval gonçalense. Ele nasceu no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, e além do carnaval, também foi cantor de grupos de pagode.

Além da escola gonçalense, o cantor também emprestou a voz para escolas como a Lins Imperial, São Clemente, Estácio de Sá, Acadêmicos da Rocinha e o Paraíso do Tuiuti.

Em seu instagram, a Porto da Pedra fez um comunicado em homenagem ao músico :