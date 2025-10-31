Feriado da República será de feijoada e samba na quadra do Porto da Pedra

O Porto da Pedra realiza mais uma edição da tradicional feijoada no próximo sábado (15) - Foto: Divulgação

O Porto da Pedra realiza mais uma edição da tradicional feijoada no próximo sábado (15) - Foto: Divulgação

O feriado da Proclamação da República será de samba e feijoada na quadra do Tigre de São Gonçalo. No próximo sábado, 15 de novembro, o Porto da Pedra realiza mais uma edição da tradicional feijoada, reunindo comunidade, segmentos e amantes do samba em uma tarde marcada por muito samba e alegria.

Para abrilhantar ainda mais o evento, a Estácio de Sá será a escola convidada. Considerada a primeira escola de samba do Brasil, a vermelha e branca do Estácio promete um show repleto de grandes sambas e momentos que exaltam a força da cultura carioca.

A programação contará também com o grupo de pagode No Sigilo, que garante o clima descontraído que já é marca registrada das feijoadas do Tigre, além de DJ nos intervalos, mantendo o público no ritmo do samba durante todo o dia.

A entrada é gratuita até às 16h, e após esse horário, o acesso custa R$10. A feijoada será servida das 13h às 17h, com opções individuais, mesas completas para grupos e camarotes com serviço diferenciado, oferecendo conforto e uma experiência exclusiva quem deseja aproveitar afesta com mais privacidade.

Serviço:

Feijoada do Porto da Pedra

- Data: 15 de novembro (sábado)

- Local: Quadra do Porto da Pedra – Travessa João Silva, 84 – São Gonçalo

- Atrações: Estácio de Sá, No Sigilo e DJ nos intervalos

- Horário: 13h | Feijoada servida das 13h às 17h

- Valores:

. Feijoada: R$25 (antecipada) | R$30 (no local)

. Mesa para 4 pessoas com 4 feijoadas: R$150

. Camarote seco: R$300

. Entrada: gratuita até às 16h | após, R$10

. Informações e vendas: (21) 99735-6649 (WhatsApp)