Cine Henfil Maricá divulga programação do final de semana; confira!

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura e das Utopias, convida o público para uma imersão no melhor do cinema nacional. De 30 de outubro a 2 de novembro, o Cine Henfil recebe o “Rio de Versos - Festival Internacional de Poesia” - Jornada Comemorativa - 30ª Edição - Maricá 2025, que acontece de 27 de outubro a 2 de novembro.

O evento é uma realização do Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet, com patrocínio da Petrobras e apoio da Prefeitura de Maricá, através da Secretaria de Cultura e das Utopias. Sob direção de Sady Bianchin, o festival chega à sua 30ª edição.

Durante a semana, o Cine Henfil exibirá produções como "Só Dez Por Cento é Mentira”, “Poeta de Sete Faces”, “Moacyr Luz, O Embaixador Dessa Cidade” e “Cora Coralina - Todas as Vidas”, além de sessões voltadas ao público infantil, com os filmes “Missão Pet” e “Hola Frida”.

Com o intuito de facilitar o acesso do público, o Cine Henfil, conta com um sistema de bilheteria totalmente online e automatizado. Todos os filmes em cartaz estão à disposição através do link: www.cinehenfil.art.br. Para garantir o ingresso gratuito, basta entrar no link, escolher o filme e reservar o assento. É recomendável chegar um pouco antes da sessão começar para validar o ticket.

O Cinema Público Municipal Henfil é uma iniciativa da Prefeitura de Maricá, realizada por meio da Secretaria de Cultura e das Utopias. Localizado na Rua Alferes Gomes, no centro da cidade, o espaço tem capacidade para 200 pessoas, com assentos acessíveis, e está equipado com tecnologia cinematográfica de última geração.

Todas as novidades do Rio de Versos no site oficial: riodeversos.art.br e nas redes sociais: @riodeversos_2025 e @cinehenfil_oficial

Confira a programação:

Dia 30/10 (quinta-feira)

18h - Só Dez por Cento é Mentira:

A biografia inventada e os versos fantásticos do poeta Manoel de Barros, contados através de depoimentos do próprio e de leitores que se viram contagiados por seu trabalho.

Classificação: Livre

Dia 31/10 (sexta-feira)

18h - Poeta de Sete Faces

O documentário é dividido em três partes, que acompanham as fases da obra e da vida de Carlos Drummond de Andrade:

1. “Vai, Carlos, ser gauche na vida” – aborda o período de seu nascimento em Itabira (1902) até o fim da fase modernista em Belo Horizonte, antes da mudança para o Rio de Janeiro, em 1934. Mostra o surgimento do poeta modernista mineiro, autor de Alguma Poesia e Brejo das Almas, marcado pelo humor, pela ironia e pela síntese metafórica.

2. “A vida apenas, sem mistificação” – retrata a mudança para o Rio de Janeiro e o amadurecimento de Drummond como “poeta do seu tempo”, engajado politicamente e voltado à crítica social.

3. “Como ficou chato ser moderno, agora serei eterno” – cobre o período dos anos 1950 aos 1980, quando o poeta se torna um cronista consagrado do Correio da Manhã e do Jornal do Brasil, alcança reconhecimento literário, recebe prêmios e homenagens, vê sua obra adaptada para o cinema e retoma temas da memória e do passado.

Classificação: Livre

Dia 01/11 (sábado)

15h - Hola Frida:

Frida Kahlo é uma menina diferente. Brilhante e vibrante, tudo a interessa. E quando as provações e tribulações da vida se apresentam, ela as enfrenta com sua imaginação transbordante.

Classificação: Livre

18h - Moacyr Luz, O Embaixador Dessa Cidade:

É um documentário de Tarsilla Alves que celebra a vida e o legado do compositor Moacyr Luz. Com depoimentos de Zeca Pagodinho, Maria Bethânia e Fafá de Belém, o filme revela um retrato íntimo do artista e registra a conquista de seu primeiro samba-enredo na Mangueira. Entre bares, amigos e rodas de samba, Moacyr surge como o verdadeiro “embaixador” do Rio de Janeiro - carismático, boêmio e símbolo do samba carioca.

Classificação: 12 anos

Dia 02/11 (domingo)

15h – Missão Pet:

Um guaxinim inteligente e engenhoso fica preso em um trem em alta velocidade junto com outros animais, sendo vítima de um assalto organizado por Hans, um texugo em busca de vingança.

Classificação: Livre

18h - Cora Coralina - Todas as Vidas:

Cruzando a fronteira entre a realidade e a ficção, esta é a história da escritora e poeta brasileira Cora Coralina, uma mulher que trabalhou como doceira durante quase toda sua vida, apenas publicando seu primeiro livro aos 75 anos de idade. No entanto, nem mesmo todos os anos de espera a impediram de se tornar uma das autoras brasileiras mais importantes de sua geração.

Classificação: Livre