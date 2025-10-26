São Gonçalo tem semana cultural com teatro e música no Teatro Municipal

A Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, preparou uma programação especial para movimentar o Teatro Municipal de São Gonçalo nesta semana. Com espetáculos que unem teatro e música, o espaço se consolida como um dos principais pontos de encontro da arte e da cultura gonçalense, oferecendo opções para diferentes públicos e idades.

Na próxima quarta-feira (29), às 20h, o Teatro Municipal recebe o espetáculo “Traição”, uma adaptação livre da obra “A vida como ela é...”, de Nelson Rodrigues. Com cerca de 70 minutos de duração, a peça costura quatro contos do autor em um único ato e narra a história de uma família marcada por traições que atravessam gerações. O espetáculo tem classificação indicativa de 14 anos, e os ingressos estão à venda na Casa de Cultura Fazendo Arte, localizada na Rua Costa Rica, 121, Centro de São Gonçalo, com valores de R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia).

Já na quinta-feira (30), às 10h, o hall do Teatro Municipal será tomado pela música com o Momento Musical Salvatori, um projeto formado por mais de 30 artistas da terceira idade do município. Criado pelo saudoso jornalista Assueres Barbosa e Josias Ávila, o grupo leva ao público o melhor da seresta brasileira em uma apresentação cheia de emoção. O evento tem entrada franca e classificação livre, sendo uma ótima oportunidade para apreciar o talento e a vitalidade dos artistas gonçalenses.

Encerrando a programação cultural do mês, na sexta-feira (31), às 19h30, o Teatro Municipal recebe o Festival “Tributo a Caetano”, com o cantor Marcelo Bossa, que celebra seus 60 anos de vida prestando homenagem a um dos maiores nomes da música brasileira, Caetano Veloso. Fã do artista desde a infância, Marcelo revisita clássicos que marcaram gerações em um show intimista e cheio de emoção. Os ingressos estão disponíveis pelo site Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/tributo-a-caetano-veloso-por-marcelo-bossa/3105151, com valores de R$ 25 (inteira) e R$ 12,50 (meia).