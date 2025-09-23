Projeto Tocando Meu Candongueiro faz festa para o partido alto

Projeto busca manter e divulgar a força do partido alto, do samba-enredo e do samba de terreiro como matrizes do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

Projeto busca manter e divulgar a força do partido alto, do samba-enredo e do samba de terreiro como matrizes do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

No próximo sábado (27), às 20h, o Candongueiro abre as portas para festejar o partido alto, com entrada franca, em Niterói. Três grandes partideiros da atualidade, Gabrielzinho de Irajá, Marquinho China e Fernando Procópio, vão fazer as honras da casa com o projeto Tocando o Meu Candongueiro.

O diretor artístico do Candongueiro, o músico Ivan Mendes, diz que o projeto busca manter e divulgar a força do partido alto, do samba-enredo e do samba de terreiro como matrizes do Rio de Janeiro: “E como diria um dos grandes mestres dessa tradição, Zeca Pagodinho, meu partido é alto!”

Gabrielzinho de Irajá gosta de se apresentar como cantor de samba de raiz e versador. Cria de Pilares e do Cacique de Ramos, o cantor e compositor Marquinho China também é professor de história e conhecedor do samba de terreiro. Da quarta geração de uma família de sambistas ligados à Portela e ao Império Serrano, Fernando Procópio compõe conectado com às mudanças sociais e de olho nos jovens.

Gabrielzinho de Irajá gosta de se apresentar como cantor de samba de raiz e versador | Foto: Divulgação

Leia também:

▶ Trump diz ter 'química' com Lula e anuncia encontro bilateral

▶ Motociclista perde o controle e atropela pedestre em Alcântara

A festa de sábado vai marcar também a comemoração do recente reconhecimento oficial do Candongueiro como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio.

Essa será a segunda edição do projeto Tocando Meu Candongueiro: Salvaguarda do Samba do Estado do Rio de Janeiro, que tem fomento do Governo Federal e do Ministério da Cultura, através da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural, e é uma realização do Campus Avançado e do Candongueiro, com assessoria de produção da Realize Cultura.

A retirada dos ingressos pode ser feita através do Sympla. O Candongueiro fica na Rodovia Prefeito João Sampaio, 1154, no Rio do Ouro, em Niterói.