Box de treinamento no Alcântara anuncia parceria inédita com gigante do crossfit dos Estados Unidos

O Backer Cf, em Alcântara, é o primeiro centro de treinamento na cidade a firmar uma parceria com a Mastermind CrossFit, empresa de crossfit dos Estados Unidos - Foto: Divulgação

Um box de treinamento físico em São Gonçalo vai reinaugurar neste sábado (30) com uma parceria inédita no município. O Backer Cf, em Alcântara, é o primeiro centro de treinamento na cidade a firmar uma parceria com a Mastermind CrossFit, empresa de crossfit dos Estados Unidos que vai oferecer consultoria, suporte e até a possibilidade de intercâmbio para atletas da região.

Segundo os responsáveis pelo CT, a parceria vai trazer treinos totalmente baseados na metodologia do espaço americano e no Apex Program - programa específico para atletas de alto rendimento. Além disso, o Mastermind também vai oferecer aulas em sua sede, que fica em Orlando, na Flórida, para atletas que se destacarem.

Mastermind vai oferecer aulas em sua sede, que fica em Orlando, na Flórida, para atletas que se destacarem | Foto: Divulgação

“Se a gente tiver, aqui em São Gonçalo, alguém que queira ser atleta de alto rendimento e treinar na América, a Mastermind está de portas abertas para receber esse atleta. E é sem o custo de treino, né? A pessoa, teoricamente, teria que ter só o custo dela de viagem, estadia, mas todo o treinamento e preparação seria por conta da Mastermind lá em intercâmbio. Isso é algo muito inovador no município”, explica Rodolfo Abreu, um dos sócios do Backer CF.

Responsável pelo CT junto do sócio Álvaro Lima, Rodolfo mora nos EUA e conta que a oportunidade apareceu após conhecer o trabalho da Mastermind por lá. Com a parceria, o treinador certificado pela CrossFit Luis Mojica passa a ser um dos professores do CT. Os responsáveis acreditam que a novidade pode ajudar atrair o interesse de mais gonçalenses pelo esporte.

“É um esporte que mexe com todo o corpo, trabalha seu cardiorrespiratório, trabalha sua função muscular, trabalha força, trabalha equilíbrio. É um esporte muito completo, que te dá muita resistência e força física”, destaca Rodolfo.

A reinauguração do Backer CF acontece a partir de 12h neste sábado (30). O espaço fica na Rua Doutor Alfredo Backer, 463.