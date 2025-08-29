Box de treinamento no Alcântara anuncia parceria inédita com gigante do crossfit dos Estados Unidos
Espaço na Rua Dr. Alfredo Backer será reinaugurado neste sábado (30); parceria com Mastermind CrossFit inclui consultoria e possibilidade de intercâmbio
Um box de treinamento físico em São Gonçalo vai reinaugurar neste sábado (30) com uma parceria inédita no município. O Backer Cf, em Alcântara, é o primeiro centro de treinamento na cidade a firmar uma parceria com a Mastermind CrossFit, empresa de crossfit dos Estados Unidos que vai oferecer consultoria, suporte e até a possibilidade de intercâmbio para atletas da região.
Segundo os responsáveis pelo CT, a parceria vai trazer treinos totalmente baseados na metodologia do espaço americano e no Apex Program - programa específico para atletas de alto rendimento. Além disso, o Mastermind também vai oferecer aulas em sua sede, que fica em Orlando, na Flórida, para atletas que se destacarem.
“Se a gente tiver, aqui em São Gonçalo, alguém que queira ser atleta de alto rendimento e treinar na América, a Mastermind está de portas abertas para receber esse atleta. E é sem o custo de treino, né? A pessoa, teoricamente, teria que ter só o custo dela de viagem, estadia, mas todo o treinamento e preparação seria por conta da Mastermind lá em intercâmbio. Isso é algo muito inovador no município”, explica Rodolfo Abreu, um dos sócios do Backer CF.
Leia também:
➣Alexandre Côrrea, ex-marido de Ana Hickmann é condenado a um ano de prisão
➣ Fiocruz produz remédio para atrofia muscular espinhal (AME); saiba mais
Responsável pelo CT junto do sócio Álvaro Lima, Rodolfo mora nos EUA e conta que a oportunidade apareceu após conhecer o trabalho da Mastermind por lá. Com a parceria, o treinador certificado pela CrossFit Luis Mojica passa a ser um dos professores do CT. Os responsáveis acreditam que a novidade pode ajudar atrair o interesse de mais gonçalenses pelo esporte.
“É um esporte que mexe com todo o corpo, trabalha seu cardiorrespiratório, trabalha sua função muscular, trabalha força, trabalha equilíbrio. É um esporte muito completo, que te dá muita resistência e força física”, destaca Rodolfo.
A reinauguração do Backer CF acontece a partir de 12h neste sábado (30). O espaço fica na Rua Doutor Alfredo Backer, 463.