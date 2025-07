Ligia Helena Carvalho eleva a cultura de São Gonçalo para o mundo

A poetisa, atriz, cantora e compositora gonçalense, Ligia Helena Carvalho, é a entrevistada dessa semana da Série 'OSG Encontros'. Coordenadora do Grupo Dom Sarau e embaixadora Cultural do Brasil na Confederação Virtual do Livro, ela foi recebida em nossos estúdios, no Centro de Niterói, essa semana e contou um pouco sobre sua história, realizações, além de anunciar novos projetos, a serem colocados em prática ainda em 2025. Lígia, que vive pela cultura de forma permanente, também trouxe seu acervo profissional, que inclui certificados, diplomas e medalhas que ganhou ao longo de seu trabalho na área da Cultura,no Brasil e no exterior. Veja também a entrevista completa no canal de 'OSG Encontros ' no Youtube https://www.youtube.com/watch?v=EMuKTEDTCMI

OSG - Uma honra estar aqui com você!

Ligia Helena Carvalho - Obrigado. É muito bom estar aqui para contar um pouco do que faço....Contar minha história...

OSG - Como tudo começou, Ligia?

Ligia - Tudo começou pela música, porque eu canto desde cinco anos de idade na igreja, no Gradim, em São Gonçalo. E lá, cantava no conjunto. Já cantava em segundo soprano, já com a voz detalhada, bem artístico mesmo! Bem afinada... E, para a parte da Literatura, vai acontecer lá com meus 14 anos... Que foi assim, como, fã de Ayrton Senna...

Quando ele vem a falecer, vou lá e escrevo quatro poemas. Isso foi em maio de 1994... Mostrei para a minha professora de Língua Portuguesa. e ela falou: 'Nossa, que bacana!"... Aí botou no mural...Ali eu já ganhei a minha nota do semestre. E percebi que tinha o dom para escrever...Tive uma infância muito pobre...Meus pais trabalhavam fora, às vezes me deixavam com a vizinha...

Leia também:

Detran realiza atendimento exclusivo para pessoas com deficiência neste sábado (26)

Conta de luz terá bandeira tarifária vermelha patamar 2 em agosto

OSG - Como foi depois?

Ligia - conforme a vida vai passando, as lutas vão vindo....E aí, a gente adormece...Aquele dom ficou algum tempo parado. Até que minha filha (Beca Carvalho) escreveu um pequeno texto e saiu em um jornal. Eu, então, ali percebo que ela herdou o meu dom, puxou a mim. E pra ela não parar, volto a escrever....

OSG - A volta deve ter sido marcante, não é?

Ligia - Meu primeiro trabalho, escrito em 2018, foi classificado entre 250 candidatos no concurso literário 'Brasil, Novos Poetas', concorrendo com 1812 pessoas. As obras selecionadas viraram um livro. E aí, mais uma vez, percebo o dom para escrever. O trabalho foi publicado no livro e também no 'Fanzine Poesine'. E assim, meu primeiro livro 'Dom de Poetizar', sai em 2020.

No encontro, Ligia foi entrevistada pelo jornalista Sérgio Soares | Foto: Enzo Britto/OSG

O SG - E o que veio depois?

Lígia - Depois desse, eu tive a possibilidade de lançar o meu segundo, livro, que é 'No Ápice das Estações', que está dividido em estações do ano. E a minha proposta é que o leitor, em cada estação do ano, venha ser levado ao seu ápice.

As poesias sobre as mazelas sociais, e denúncias sobre coisas que remetem à frieza da sociedade, estão no inverno. Já as poesias de amor, que aquece o coração, vão estar no verão. As poesias de novidade, das coisas que vão acontecendo, vão estar na primavera. E as mudanças, transformações que a gente passa durante a vida, vão estar no outono. Cada estação é dividida.

Brincando com meu sobrenome, lá dentro vai ter também a 'árvore do carvalho'... Então, cada estação que o leitor ler, vai se deparar com aquela sensação. Essa também tem cento e tantas páginas...Foi lançada em 2023.

Eu também sou organizadora de coletâneas. A primeira que organizei foi o 'Sintonia Cultural', em 2023, e que reuniu noventa e seis artistas do Brasil e do exterior, todos participantes do 'Sarau do Fábio Hartmann'. Primeira vez como curadora de uma antologia...

É um livro que foi para o exterior...Para a Argentina, para o Chile. Então, é uma obra fantástica. E, além das minhas obras publicadas, tem a minha carreira literária em si, que está aqui espalhada por essa mesa. (nesse momento, mostra certificados, diplomas e medalhas que ganhou ao longo de seu trabalho na área da Cultura no Brasil e no exterior).

Acervo profissional inclui certificados, diplomas e medalhas que ela ganhou ao longo de seu trabalho no Brasil e no exterior | Foto: Enzo Britto/OSG

O SG - Você costuma dizer que realizou vários sonhos. Detalhe isso!

Ligia - Eu tenho uma amiga, chamada Regina Alves, que é atriz. Certa vez, ela virou para mim e falou: "Você faz tanto pelas pessoas, pela cultura do nosso município...Qual o seu sonho?"

Eu falei que o meu sonho era entrar para uma academia literária. Aí ela falou: "Deixa comigo! Manda seu 'estratego gráfico', afirmou. Aí eu mandei. E a primeira academia que eu entrei foi essa aqui, que é a FEBACLA (mostra a medalha).

Essa veio da Suíça (mostra outra medalha). É a Academia Brasil Suíça, da qual eu sou presidente do Núcleo Niterói São Gonçalo...

OSG - você está mostrando aí a primeira fase da sua vida dedicada à cultura. E depois, você avança exatamente para a criação do Dom Sarau. Não é isso?

Ligia - Eu já era curadora do Sarau Sintonia, que eu falei do livro, da coletânea e tudo mais, que é o Fábio Hartmann o diretor. E aí eu, curadora do Sintonia, conheci muitos artistas que sempre me pediam ajuda. Eu sempre ia à Secretaria de Cultura e Lazer de São Gonçalo pedir ajuda. Lá, teve uma vez que o subsecretário, Beto Baiano, que também é músico e multiartista, segurou meu braço e falou assim: "Vem cá, menina! E você?" O que você gosta de fazer?", perguntou. Eu respondi que gostava de fazer sarau.

Ele, então seguiu e falou: "Então pronto! Vamos fazer o seu sarau"! Eu falei assim: "O meu sarau? Mas eu já sou curadora do Sarau do Sintonia", respondi. E ele então respondeu: "Você tem que ter o seu!". Quando discutíamos o nome, eu disse que poderia ter a palavra 'dom' por eu gostar muito dela....Inicialmente sugeri 'Sarau do Dom", mas ele gostou quando inverti a ordem para 'Dom Sarau'. Foi o nome que ficou, afirmou.

Lígia vive pela cultura de forma permanente | Foto: Enzo Britto/OSG

OSG - E o projeto decolou, né?

Ligia - Em setembro, completamos quatro anos de existência com apresentações presenciais e também virtuais, em lives para outros países. Então, eu misturo tudo isso...Carreira individual com a minha carreira coletiva.

OSG - Quantos artistas são desse coletivo?

Ligia - Olha, no grupo tem quase 160 pessoas, mais ou menos. Mas, em média, cadastrados, têm em média, de 60 a 70. Já chegamos até 30 e pouco se apresentando presencialmente por dia. Às vezes, eu chegava às 17 horas no Partage (Shopping) e saía às 22 horas, apresentando pessoas...rsss

O mais importante é que o Sarau dá a oportunidade de as pessoas mostrarem sua arte. Porque, por exemplo... Eu tenho um livro, mas se ficar com ele lá na minha gaveta, quem vai saber? Mas se eu tenho um sarau, eu vou mostrar. E a pessoa vai conhecer a minha obra. Vai conhecer o meu trabalho.

OSG-E que tipo de apresentação há no sarau?

Ligia - Tem música, dança, poesia...Tem esquete de teatro...Tem todo tipo de arte lá....Por ele ser mensal, dá uma frequência aos artistas e também funciona como a comprovação de atividades artísticas para àqueles que se inscrevem em editais voltados a incentivos para producões culturais. Estamos também fazendo em campanha para adesões ao canal do Dom Sarau no Youtube, e para que as pessoas conheçam melhor nossas atividades, é só acessar nossos canais.

OSG - De todo esse trabalho cultural, você também atua em âmbito internacional...Conta essa história pra gente!

Ligia - O Alan Morales, que é o vice-presidente da Confederação Virtual do Livro, viu que eu tinha muitos artistas a participar das lives, que se tornaram frequentes durante a pandemia do coronavírus, e me tornou embaixadora. Esse ano, eu faço cinco anos, também com eles, representando o Brasil nessa confederação entre todos os países. Em agosto, vamos ter live para a França, e os artistas do Dom Sarau vão participar.

Lígia retomou carreira literária para estimular o desenvolvimento da filha, Beca, que também é poetisa, cantora e compositora | Foto: Enzo Britto/OSG

OSG - Relembre algum momento marcantes nessa experiência internacional na Feira Virtual do Livro.

Ligia - Foi durante o encontro virtual do Brasil. Quem abre as edições é a representante do país. E surpreendi a todos quando olho para um, olho para outro e pergunto: "Isso aqui, o que é?" (E canta os primeiros versos da famosa música de Ari Barroso, gravada por grandes nomes da MPB) encerrando o encontro.

Quem quiser conhecer o trabalho de Ligia e do Dom Sarau, é só acessar os seguintes canais: Ligia Helena Carvalho (Facebook), @ligiahelenacarvalho (Instagram), Escritora Ligia Helena Carvalho (YouTube), Dom Sarau (Facebook), @domsarau (Instagram) e Dom Sarau (YouTube).

:

: