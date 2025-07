DJ Carlinhos Hollywood agita a festa 'Flashback', neste sábado, na Praça da Trindade

Festa "Flashback", com DJ Carlinhos Hollywood, acontece no próximo sábado (26) - Foto: Divulgação

O lendário DJ Carlinhos Hollywood, famoso por por embalar as matinês de São Gonçalo, estará na Praça da Trindade, no próximo sábado (26), às 19h, para o "Flashback", com sucessos dos anos 80, 90 e 2000.

O evento promete fazer a alegria dos fãs com vários sucessos que embalaram as pistas de dança das últimas décadas. E para tornar essa experiência ainda mais especial, ao consumir nos comércios participantes do evento, o público pode a concorrer ao sorteio de uma Smart TV de 32 polegadas.

O show é um marco importante para o Polo Gastronômico da Trindade. Este é o primeiro evento organizado de forma independente pelos próprios comerciantes locais, com o apoio de algumas empresas.