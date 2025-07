Barracas gastronômicas da Feira da Glória vão ficar na Praça Paris

A parte gastronômica da Feira da Glória vai passar a ser na Praça Paris. A partir deste domingo (20), cerca de 40 barracas vão preencher a praça carioca com muito sabor.

Segundo um post publicado pelo prefeito Eduardo Paes, nesta sexta-feira (18), a mudança é um teste para melhorar a organização do evento.

"A Feira da Glória, a maior feira de rua do Rio e patrimônio carioca, havia se tornado um verdadeiro caos com absurdos que iam desde ponto de ônibus como depósito de mercadoria, até dezenas de botijões de gás um ao lado do outro sem nenhum tipo de segurança", disse o prefeito.

A prefeitura informou que os expositores ficaram responsáveis pela limpeza da praça.

No dia estará presente a Guarda Municipal e a Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP) para fiscalizar a feira e o trânsito.

Agentes da Seop, no último domingo, orientaram a retirada de estruturas de uma calçada nos limites da feira, que obstruiam um ponto de ônibus.