Grupo Bom Gosto agita estúdio da Rádio Mania, na Universo Niterói

O Grupo Bom Gosto colocou a galera para sambar, nesta quinta-feira (17), nos estúdios da Rádio Mania, na Universidade Salgado de Oliveira - Campus Niterói. O grupo está comemorando 20 anos da "Roda de Samba do Bom Gosto" e presenteou os fãs com muitas músicas de sucesso dos anos de trajetória.

Em entrevista ao jornal O São Gonçalo, após o show, os integrantes contaram um pouco da história do grupo que nasceu em Vila Valqueire, no Rio de Janeiro. Fabio Beça, vocalista, foi quem falou sobre a origem: "Como a maioria dos grupos de pagode e samba, foi de forma despretensiosa. Juntávamos para fazer festas de família e dos amigos na época da escola. Somos três irmãos, eu, Flavinho e Macaé. Com a chegada do Mug e do André Neguinho, a coisa ficou mais séria."

Bom Gosto na Rádio Mania | Foto: O São Gonçalo

"Começamos a receber para ir nos lugares, começaram a nos contratar. Éramos artistas profissionais, vamos chamar assim. E em 2004 a gente resolveu produzir a nossa própria roda de samba. Acho que foi a grande virada da nossa vida", completou Beça.

O grupo também comentou como foi esse começo da roda de samba. Em um primeiro momento, eles não pensavam em gravar e viver da carreira musical. Mas, após a criação da roda, tudo mudou completamente. Os eventos atraíam cada vez mais pessoas e eles começaram a ser procurados pelas rádios.

Fabio Beça também contou sobre a origem do nome. Em um primeiro momento, eles se chamavam de outra forma: "Antigamente o grupo se chamava Sem Nome. Pesquisamos na internet, na época, e existia uma marca usando esse nome. A gente amava esse nome. Mas ai, o Macaé (Fernando) veio com a ideia do nome Bom Gosto."

Em tom de descontração, o grupo falou sobre suas músicas preferidas. Cada um tem uma mais querida. Beça elegeu "Princípio, Meio e Fim" como sua predileta; Mug escolheu "Deixa Eu Cantar Meu Samba"; André Neguinho contou que ama "Poema de Amor"; Fernando Macaé disse que a mais importante na sua visão é "Tanta Coisa Pra Falar"; e Flávio Régis foi de "300 anos".

Sobre a nova música, "Tá Nas Mãos De Deus", o grupo comentou que acredita muito nessa obra: "Ela tem uma particularidade muito bacana. Ela fala de todos aqueles que sonham em viver de um sonho. No nosso caso, de músico. Aquele cara que tem seu cavaquinho ou seu pandeiro, vai se identificar com a letra."

Bom Gosto na Rádio Mania | Foto: O São Gonçalo

Eles revelaram que enxergam muito da história de Xande de Pilares na nova canção: "Ele é um grande representante do samba e do pagode. Acho que a música tem mais a cara dele do que a nossa (risos)."

O Bom Gosto não contou tudo que vem nos próximos projetos, mas falou um pouquinho sobre: "A gente não tem uma coisa formatada. Temos um caminho a ser seguido que é dar consistência ao projeto da roda samba."

*Estagiário sob supervisão de Thiago Soares