Acadêmicos da Ponta da Areia realiza tradicional feijoada reunindo samba, shows e escolas campeãs de Niterói

Neste sábado (12), a partir das 13h, a Acadêmicos da Ponta da Areia, escola de samba vice-campeã do Grupo de Avaliação do Carnaval de Niterói em 2025, promove a tradicional "Feijoada da Ponta", reunindo samba, emoção e grandes encontros do mundo do carnaval.

A tarde será marcada por shows do cantor Bruno Paiva e da cantora Jaque, apresentação oficial da equipe que irá comandar os trabalhos rumo ao Carnaval 2026, além da coroação da nova Rainha de Bateria, Taiane Perfeito.

O evento também contará com a presença especial das escolas campeãs do carnaval niteroiense: Data Venia, Cacique da São José, Sabiá, Folia da Viradouro e a campeã da Série Ouro, Acadêmicos de Niterói, que levarão seus sambas para animar ainda mais a celebração.

Leia também:

Crítica OSG | Olhe para cima! Superman volta a voar alto nas telonas!

De Niterói, Débora Santos estreia na poesia com o livro Disso não consigo me livrar



A feijoada será vendida a R$ 20,00 e, na compra de 4 feijoadas, o público terá direito a uma mesa reservada, garantindo mais conforto para curtir o evento com amigos ou família.

Para o presidente Gustavo Soares, a feijoada simboliza a força da união do samba e da cultura popular.

"Estamos preparando mais um grande evento! Quero agradecer a todos que estão nos ajudando a preparar uma linda festa no sábado. Contamos com a presença de toda a comunidade para celebrar uma tarde de muito samba e festa com as co-irmãs campeãs do carnaval niteroiense e da Acadêmicos de Niterói, que estará no grupo especial no próximo ano", declarou Gustavo.

Com entrada aberta ao público, o evento reforça o compromisso da Ponta da Areia com a valorização do samba local e o fortalecimento das raízes culturais da cidade de Niterói.