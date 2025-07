Espelho cultural, ferramenta educativa e espaço de reflexão: A importância do teatro como veículo de transformação social

Considerado uma das maiores forças culturais do Brasil, o teatro possui uma importância vital para a sociedade, visto seu papel educativo e até mesmo de transformação social através das oportunidades que proporciona, do desenvolvimento cognitivo que alcança e da imersão na valorização da história de um povo, trazendo sentimento de pertencimento.

Ao longo da história, o teatro teve papéis significativos em diversos momentos e contextos, tanto internacionais, como nacionais. Mas, quando se fala de Brasil, o teatro tem muita história pra contar.

Aspectos históricos marcantes:

- Período Colonial e Imperial: No Brasil, o teatro se desenvolveu durante o período colonial, com grande influência de Portugal. Autores como Martins Pena começaram a criar um tipo de dramaturgia brasileira, através de comédias que satirizavam a sociedade daquela época.

- Modernismo e o Teatro brasileiro: A partir do Modernismo, o teatro, no Brasil, ganhou novas dimensões. Isso porque autores como Nelson Rodrigues e Ariano Suassuna evidenciaram temas não apenas locais, como também nacionais, valorizando, dessa forma, as particularidades da sociedade brasileira. Neste contexto, um destaque deve ser dado a Nelson Rodrigues, que explorou aspectos complexos da psicologia humana e das relações sociais em suas criações.

- Teatro durante a Ditadura Militar: Neste período (1964-1985), o teatro brasileiro se tornou um veículo de resistência diante das imposições impostas pela ditadura. Grupos como o Teatro Oficina e o Teatro de Arena transformaram o palco em voz para denunciar os abusos e lutar pela liberdade de expressão.

Após esse período, o teatro brasileiro passou por um período de renovação e busca por novas linguagens e formas de expressão, se reinventando e tornando-se um espaço de reflexão e transformação social.

Teatro no desenvolvimento cognitivo e cidadão das crianças

Com importância histórica e fundamental para a transformação da sociedade de maneira geral, o teatro é, também, um elemento de cultura essencial para a expansão dos horizontes imaginários das crianças, incluindo o desenvolvimento cognitivo, emocional e social que proporciona à essa fase tão importante da vida.

Aprender falas, coreografias e encenar cenas ajudam a melhorar a capacidade de concentração e a memória de curto prazo. À medida que as crianças participam de peças teatrais, elas exploram seu potencial, desenvolvem habilidades e aprendem a compreender e expressar suas emoções. Além disso, o teatro promove o pensamento crítico, resolução de problemas, colaboração e a empatia, preparando as crianças para serem cidadãos responsáveis e solidários.

De acordo com a psicóloga infantil Camilla Diniz, especialista em Análise do Comportamento Aplicada para Autismo, Neuropsicologia Clínica e pós-graduanda em Prática Baseada em Evidências pelo INPBE, as atividades ligadas ao teatro e às artes cênicas são muito ricas para o desenvolvimento das crianças. "Elas oferecem um espaço seguro e divertido para que as crianças possam se expressar, se entender e entender o mundo a sua volta".

"O teatro é, sem dúvida uma ferramenta muito importante para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social. No campo cognitivo o teatro ajuda a memorizar falas, seguir sequências, prestar atenção e desenvolver melhor a linguagem. No campo emocional, o teatro permite que a criança entre em contato com diversos sentimentos, tanto os dela, quanto os dos personagens, e isso favorece o entendimento das emoções e fortalece sua autoestima e confiança. E na parte social, o teatro estimula a convivência em grupo. A criança aprende a escutar o outro, a respeitar o tempo do outro, trabalhar em equipe e lidar com as diferenças. São experiências que ajudam muito na formação do vínculo e no desenvolvimento da empatia", explicou a psicóloga infantil.

Para Camilla Diniz, pais, responsáveis a até mesmo unidades de ensino podem utilizar este tipo de atividade como ferramenta nesta fase tão importante da vida de um indivíduo, que é a infância, impulsionando o desenvolvimento de maneira lúdica, divertida e construtiva.

"Pais, responsáveis e escolas podem fazer uma grande diferença estimulando essa atividade. Isso pode acontecer de várias formas: estimulando que a criança participe de uma oficina de teatro, ou a escola estimulando que aconteçam peças de teatro; desenvolvendo atividades artísticas, ou até mesmo brincando de "faz de conta" em casa, onde a criança possa fingir ser um personagem, desenvolver histórias e se expressar melhor. O importante é entender que o teatro vai muito além da diversão: fortalece habilidades sociais e estimula o pensamento criativo. É uma maneira muito rica de apoiar a criança no seu desenvolvimento, especialmente em uma fase tão cheia de descobertas como a infância", afirmou Camilla, que atua com autismo desde 2019 e desde 2021 trabalha como coordenadora de casos neurodivergentes.

O que o povo fala?

É notório que, para além da cultura, o teatro e as artes cênicas podem ser benéficas para o desenvolvimento das crianças. A informação, confirmada por especialistas, também pode se transformar em tema para um debate construtivo entre a sociedade de maneira geral. E para que isso ocorra, O SÃO GONÇALO foi às ruas para saber a opinião da população sobre o tema.

"Eu acho que esse tipo de cultura, do teatro, é fundamental para todas as pessoas, em especial para as crianças. No caso do meu sobrinho, por exemplo, que tem 3 anos, tudo ainda é um grande aprendizado, e criança aprende rápido, então a cultura tem esse papel importante, de criar memórias, abrir as portas para imaginação, facilitar as descobertas. Ele ainda não foi ao teatro, mas em breve deve ir ao circo, e acredito que este tipo de interação vai ser bem bacana para ele", disse a jornalista Vanessa Dantas, de 32 anos.

"Eu acho muito importante que as crianças possam ter acesso à cultura dos teatros. Só que infelizmente o teatro é muito caro, está uma coisa mais "elitizada", e para uma família de baixa renda, o filho acaba não tendo condições de acesso. Além disso, as crianças hoje em dia só estão no celular, dificilmente vem ao teatro, o que é triste. Nós criamos nossa filha trazendo ela ao teatro. Antigamente, no Plaza Niterói, tinham peças todos os domingos, gratuitas, e hoje em dia é uma coisa que você não vê mais", afirmou a empresária Marilza Correia, de 62 anos, que estava acompanhada do marido, o empresário aposentado Paulo Quintanilha, de 66 anos.

"As cores, texturas, objetos, tudo que o teatro oferece facilita no desenvolvimento sensorial das crianças, mas infelizmente não é acessível para todos. Na minha opinião, deveria ser feito um convênio [como era na minha infância] com as escolas públicas, para que as crianças pudessem ter acesso à essas experiências tão ricas culturalmente. A Prefeitura tem que investir nesse acesso, pelo menos de seis em seis meses, uma vez por ano. Com isso os pais teriam uma opção de tirar os filhos do celular e inseri-los no ambiente, na sociedade, porque sem cultura e sem estudo, nossa sociedade vai a falência", disse Paulo, que completou:

"Em resumo, achamos o teatro extremamente importante para o desenvolvimento nessa fase da infância, mas falta acesso. Com essa o pais teriam uma opção de tirar os filhos do celular e inseri-los no ambiente, na sociedade, porque sem cultura e sem estudo, nossa sociedade vai a falência".

"Tudo que é relacionado à cultura sempre vai ter uma grande importância: teatro, cinema, show. Só que algumas coisas estão com um preço muito inacessível para as classes sociais mais baixas, porque se você for pesquisar o valor de um cinema, por exemplo, um ingresso está R$ 60, no teatro, R$ 90, e nem todo mundo tem essa condição. Se você vem com a família, dois adultos e duas crianças, você gasta uns R$ 400 para sair de casa, junto à alimentação, transporte, então é difícil conseguir que todas as crianças tenham essa participação dentro do teatro", declarou o técnico de informática Ewerton Silva, de 37 anos, que completou contando um pouco da experiência com o teatro dentro de sua própria casa.

"Já trouxe meus filhos ao Teatro Municipal de Niterói, à uma peça de um projeto social lá de São Gonçalo, o "Primeira Chance", que oferece aulas de ballet para as crianças. Acredito que faça sim diferença no desenvolvimento deles, porque é aquele "ao vivo", a concentração é diferente do que ver através de uma tela, a reação também é diferente ao ver a apresentação no palco, tendo esse contato direto. E é notória a satisfação e participação de uma criança em um circo, em um teatro, o que falta mesmo é a questão da acessibilidade", afirmou Ewerton.

Em resumo, pode-se afirmar que o teatro oferece uma variedade de benefícios para o desempenho acadêmico dos alunos, promovendo o desenvolvimento integral e preparando-os para os desafios futuros, pois, para além de uma forma de arte, o teatro pode ser uma ferramenta pedagógica eficaz para melhorar a leitura, a escrita, desenvolver a memorização, concentração e a até mesmo a comunicação e interação social.

É na infância que o ser humano está mais propenso a absorver as informações e os estímulos externos. Dessa forma, o teatro pode ser um grande aliado para que esse desenvolvimento possa ser, além de positivo, prazeroso a estes "pequenos cidadãos".