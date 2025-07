São Gonçalo segue com festa julina neste sábado (5), no Centro de Tradições Nordestinas

O clima de São João que tomou conta de São Gonçalo no final de semana passado vai continuar neste sábado (5), no Centro de Tradições Nordestinas “Severo, Embaixador Nordestino”, em Neves, a partir das 19h. Dessa vez, haverá a tradicional quadrilha, com duas horas de duração. Depois, às 22h, a Banda Quebra Telha volta ao palco para fechar com chave de ouro o festival até meia-noite.

O evento “Oxente Sãogonça” é realizado pela Daumas & Daumas, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc, do Ministério da Cultura e Governo Federal, com apoio da Secretaria de Turismo e Cultura e Prefeitura de São Gonçalo.

“Oxente” segue com o verdadeiro forró ao vivo, comidas típicas da região, concurso de quadrilha, DJs e sorteios de brindes (incluindo vouchers do espaço gastronômico), pratos nordestinos e brincadeiras interativas, tudo isso com entrada grátis. Para quem vai de carro, ainda há estacionamento gratuito no local.

Serviço:

Data: 05 de julho

Programação: Apresentação de Quadrilha (19h às 21h) e Banda Quebra Telha (22h à 0h), com DJ nos intervalos.

Local: Centro de Tradições Nordestinas de São Gonçalo “Severo, Embaixador Nordestino” - Rua José Augusto Pereira dos Santos, 80 – Neves, São Gonçalo

Horário: 18h

Entrada Grátis /Estacionamento gratuito no local.