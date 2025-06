Aeroporto Santos Dumont ficará fechado durante cúpula do Brics

A reunião de cúpula de chefes de governo dos 11 países-membros do grupo será realizada no Museu de Arte Moderna - Foto: Reprodução - Casa Civil/PR

A cúpula do Brics, que será realizada no Rio de Janeiro, nos dias 6 e 7 de julho, provocará a suspensão de pousos e decolagens no Aeroporto Santos Dumont, no centro da cidade.

Os voos que chegam e partem do aeroporto doméstico serão transferidos para o Aeroporto Internacional Tom Jobim/Galeão, nos dois dias do evento. O Brics é um grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

A reunião de cúpula de chefes de governo dos 11 países-membros do grupo será realizada no Museu de Arte Moderna (MAM), que fica a 350 metros do Santos Dumont.

A transferência dos voos será necessária porque o Departamento de Controle do Espaço Aéreo da Aeronáutica (Dcea) definiu uma área de exclusão aérea, com a proibição de sobrevoo de aeronaves em um raio de 10 quilômetros em torno do local do evento, por motivos de segurança.

Será permitida apenas a operação de aeronaves que transportem chefes de governo e de Estado envolvidos no evento, os presidentes do Supremo Tribunal Federal (STF), da Câmara e do Senado, ministros de estado, o governador do Rio e o prefeito carioca. Também poderão sobrevoar a área aeronaves militares envolvidas na operação do Brics, de busca e salvamento e de órgãos de segurança pública.

A companhia aérea Azul divulgou uma nota informando que as restrições ao Santos Dumont também afetarão as operações da empresa no aeroporto nos dias 5 e 8 de julho.