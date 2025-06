É de SG! Gonçalense aparece em telão na Times Square, em Nova York

Quem passou pela rua mais famosa do mundo nos últimos dias provavelmente deu de cara com o rosto de um gonçalense. O gestor comercial Thiago Nicolau, “cria” de São Gonçalo, teve seu retrato estampado em um dos telões da Times Square, a famosa via comercial no coração de Nova York, nos Estados Unidos. Sócio de corretora de seguros, ele foi reconhecido como um dos melhores profissionais do mundo no setor em que trabalha.

“Eu já fui reconhecido lá em Paris, em 2018, no meu primeiro ano. Aí voltei desse reconhecimento e me fizeram um convite para o cargo de liderança das franquias. Então, comecei eu a contratar outras franquias, fazer processos seletivos. Aí fomos reconhecidos no Havaí, Chicago, Orlando. E, hoje, como líder de pessoas, depois de nove anos, a gente conseguiu aparecer na Time Square, com o maior reconhecimento, o ponto máximo dentro da empresa”, conta Thiago, que é sócio junto da Prudential Seguros.

Morador de Niterói, ele conta que não imaginava sequer trabalhar nessa área, muito menos ser reconhecido internacionalmente pelo trabalho. “Eu queria que esse momento passasse a mensagem para as pessoas de que é possível, desde que você acredite. Tô falando de um cara que saiu de São Gonçalo.. Não digo que foi por mim, na força no meu braço, sabe? Mas Deus foi guiando, me sustentando em momentos de pensar em desistir, momentos de pensar em mudança de rota”, conta Thiago.

A foto do gonçalense ficou no telão por três dias e também serviu como reconhecimento para a equipe que trabalha com ele. “Tenho que agradecer minha família - minha esposa, meu filho, meus pais - também por todo o apoio que eles me deram. Sou muito grato também pelos meninos que trabalham comigo. Muita gratidão, sabe?”, completa.