Bienal do Livro do Rio tem últim dia com Rubens Paiva e Ailton Krenak

A Bienal do Rio, um dos principais eventos literários do Brasil, encerra sua edição de 2025 neste domingo (22). O evento começou na sexta-feira passada (23), no Riocentro, área de exposições na Zona Oeste do Rio de Janeiro, com expectativa de receber 600 mil pessoas, ao longo dos 10 dias.

Na programação de despedida quatro mesas de debates se destacam. Às 10h, no Auditório Ziraldo, o Secretário de Formação Cultural, Livro e Leitura do Ministério da Cultura, Fabiano dos Santos, debate com outras figuras envolvidas na reconstrução do Plano Nacional de Livro e Leitura. Na pauta também figura a regulamentação do Lei 13.696/2018, que institui a Política Nacional de Leitura e Escrita.

Leia também:

Acidente na Avenida Brasil deixa dois homens feridos

Aposta de Minas acerta as 6 dezenas da Mega-Sena e leva R$ 127 milhões

Já às 12h, no espaço Café Literário Polén, o escritor Marcelo Rubens Paiva conversa com os roteiristas Murilo Hauser e Heitor Lorega, responsáveis por adaptar sua obra "Ainda Estou Aqui", que reconstrói a história de sua mãe,Eunice Paiva, e as consequências familiares do desaparecimento do seu pai, Rubens Paiva, durante a Ditadura Militar. Os três vão contar como foi o trabalho de transformar o texto no filme que se tornou sucesso mundial de bilheteria, vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional.

O mesmo Café Pólen recebe, às 16h, nomes como o escritor indígena Ailton Krenak e o climatologista Carlos Nobre para discutir os efeitos da crise climática, em ano de COP30. A conversa vai dar destaque aos efeitos sobre as populações mais vulneráveis, como os negros, indígenas, mulheres e ribeirinhos.

A última sessão será protagonizada pela Academia Brasileira de Letras, a partir das 18h. Imortais como Ana Maria Machado, Rosiska Darcy e Ruy Castro entoarão crônicas, contos e poemas em homenagem ao Rio de Janeiro, acompanhados do cantor e compositor Pedro Miranda, que dará o tom musical.

Ao longo do dia, o evento também vai sediar vários encontros com autores e sessões de autógrafo, além de programações paralelas nos estantes. A edição deste ano também está apostando em uma experiência imersiva, chamada pelos organizadores de Book Park – um parque de diversões literário. Para as crianças, por exemplo, foi pensada a Biblioteca Fantástica.

No site do evento é possível ver a programação completa e comprar os ingressos. Os valores são de R$ 42 (inteira) e R$ 21 (meia). Professores e bibliotecários têm acesso gratuito/desconto, com a apresentação da carteira profissional. O público também pode baixar o aplicativo oficial do evento nas lojas oficiais.