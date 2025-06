Caçula de Francisco Cuoco relata últimos momentos do pai

Em uma entrevista durante o velório realizado nesta sexta-feira (20), no Funeral Home, na Bela Vista, Diogo Cuoco, o filho caçula de Francisco Cuoco, falou sobre os últimos dias do pai e se emocionou ao lembrar da trajetória do ator e do carinho da família.

Segundo Diogo, Cuoco passou 20 dias internado no Hospital Albert Einstein e estava sedado nos momentos finais. “Ele estava cercado de muito amor. A gente já vinha conversando com ele sobre isso. Foi um momento muito íntimo e de muita paz para todos nós”, disse.

Diogo destacou a paixão do pai pela profissão: “Eu acho que a longevidade que ele teve está muito ligada justamente a ele ter encontrado esse propósito, esse ofício que ele amava tanto e que fazia com muito amor e dedicação. Muitas vezes, para a gente, é difícil entender a dimensão que ele teve”.

O filho ressaltou a simplicidade e generosidade de Cuoco fora dos holofotes.“Ele era exatamente a mesma pessoa. Extremamente humilde, uma pessoa generosa, bondosa. O convívio com ele era fantástico”

O velório foi aberto ao público e reuniu fãs, amigos e familiares. Os filhos Rodrigo, Diogo e Tatiana Cuoco acompanharam a cerimônia, marcada por homenagens emocionadas ao ator que ajudou a construir a história da televisão no Brasil.