Maricá lança 7ª edição do Festival Gastronômico de Inverno, que será realizado em julho

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Turismo, Comércio, Indústria e Mercado Interno, realizou nesta quarta-feira (18), a cerimônia de lançamento do 7º Festival Gastronômico de Inverno, que será realizado de 4 a 28 de julho.

O município se prepara para mais uma temporada de sabores e experiências culturais com a iniciativa, que tem como objetivo promover a culinária local, valorizar ingredientes regionais e fortalecer a cadeia produtiva da gastronomia maricaense.

Com o tema “Sabores de Maricá: É Provar E AMAR”, o festival reunirá restaurantes e estabelecimentos da cidade, que oferecerão pratos criativos elaborados com produtos típicos da região, como banana, pescados, cogumelos, aipim e guandu. Os pratos estarão disponíveis em diversos pontos da cidade, promovendo um verdadeiro circuito de sabores para moradores e turistas.

De acordo com o secretário de Turismo, Comércio, Indústria e Mercado Interno, José Alexandre Almeida, a edição deste ano amplia a integração entre gastronomia, economia criativa e desenvolvimento sustentável.

"O festival já é uma tradição em Maricá. Em julho, transformamos a cidade em um grande palco de sabores. Este ano, unimos forças com a Rota Gastronômica e projetos das nossas empresas públicas, como o Inova Agroecologia, o Restaurante Escola do ICTIM e a Amar – Alimentos de Maricá, nossa nova marca focada em produtos locais e agricultura familiar. O objetivo é que as pessoas provem e amem o que é produzido aqui, criando laços de pertencimento e gerando emprego e renda”, destacou o secretário.

O festival contará com a participação de cerca de 70 estabelecimentos locais, que passaram por processo de regulamentação e capacitação. Além de saborear os pratos, o público poderá participar da escolha dos melhores, avaliando sabor, apresentação e atendimento por meio do site oficial do evento.

O encerramento será marcado por um evento de premiação dos destaques mais votados, previsto para o mês de agosto.

A ação, realizada pela Prefeitura de Maricá por meio da Secretaria de Turismo, Comércio, Indústria e Mercado Interno; da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), tem como apoio a Companhia Maricá Alimentos S.A. (Amar), que estreia este ano como protagonista no fortalecimento da produção local e da agricultura familiar.

O 7° Festival Gastronômico de Inverno de Maricá tem como objetivo consolidar o setor gastronômico da cidade e a promoção do destino Maricá junto aos mercados emissores de turistas, identificados no PMDTS – Plano Municipal de Desenvolvimento Turístico Sustentável Maricá 2030.