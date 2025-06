Niterói promove dia de atividades em comemoração ao Dia do Orgulho Autista

O Centro Eco Cultural Sueli Pontes, no Parque Orla Piratininga (POP), recebe, neste domingo (15) às 10h, o projeto “Ecos da Inclusão”. A ação é acessível para o público atípico, com deficiência e suas famílias, e apresenta o espetáculo teatral adaptado “A Formiga da Roça”, a Feira das Mães Atípicas e oficinas de arte-terapia e sessão de contação de histórias. O evento é uma realização da Prefeitura de Niterói, através da Secretaria Municipal das Culturas (SMC), e aposta na cultura para promover inclusão, acessibilidade e o protagonismo dessa comunidade.

“Nosso objetivo é fazer com que Niterói se torne cada vez mais acessível e inclusiva. Estar junto é sinônimo de adaptação: pensar em maneiras de acolher sem excluir a diversidade ou a individualidade de cada um. Nesse contexto, a cultura está diretamente relacionada com o nosso senso de pertencimento, de bem-estar e de acesso ao lazer. Nossa gestão vai continuar promovendo mais ações como o “Ecos da Inclusão”. Convido todos a não perderem a chance de curtir essa programação”, reforça o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

A primeira ação do projeto “Ecos da Inclusão” celebra o Dia do Orgulho Autista, comemorado em 18 de junho. A programação é gratuita e aberta a todos, com atividades voltadas ao público infantojuvenil e suas famílias. Entre as atrações, está o espetáculo teatral “A Formiga da Roça”, uma aventura inspirada no folclore brasileiro, adaptada para pessoas atípicas e com tradução em Libras.

O evento integra o calendário de ações culturais inclusivas da cidade e reforça o compromisso do Centro Eco Cultural Sueli Pontes em ser um espaço acessível, participativo e transformador.

“A gente entende que, para garantir o direito à cultura para todos, é fundamental desenvolver ações efetivas de inclusão. As atividades do programa cumprem exatamente esse papel, ao criar espaços acolhedores onde as pessoas autistas e suas famílias possam se expressar, participar e se reconhecer como parte ativa da cena cultural da cidade”, destacou o secretário das Culturas, Leonardo Giordano.

Outro destaque é a Feira das Mães Atípicas (Casa Atípica), que expõe e vende produtos criativos desenvolvidos por mães atípicas, promovendo visibilidade e geração de renda. Além disso, as tendas de arte-terapias oferecem oficinas de pintura, capoeira, musicalização, contação de histórias e outras experiências sensoriais conduzidas por parceiros do programa.

A diretora de Acessibilidade da SMC, Renata Aglai, especialista em acessibilidade cultural pela UFRJ, explicou que o projeto é “inspirado no conceito de ecos como reverberações transformadoras e se organiza em torno de três pilares: o pertencimento, para garantir que todas as pessoas se sintam acolhidas e representadas; a acessibilidade, com recursos como tradução em Libras, espaços sensoriais e oficinas adaptadas; e o empoderamento comunitário, por meio de feiras de artesanato que estimulam a autonomia e a geração de renda, especialmente para pessoas com deficiência e mães atípicas.”

SERVIÇO:

Ecos da Inclusão

Data: Domingo, 15 de junho de 2025

Horário: A partir das 10h

Entrada gratuita

Classificação livre

Local: Centro Eco Cultural Sueli Pontes

Endereço: Av. Celso Kelly, 378, Piratininga – Niterói/RJ