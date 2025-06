Vânia de Brito estreia o monólogo Antes que Seja Tarde em Niterói

Sucesso pro todo Brasil, o espetáculo Antes Que Seja Tarde chega pela primeira vez a Niterói, nos dias 13 e 14 de junho, no palco do Theatro Municipal da cidade. Com a atriz Vania de Brito, o monólogo é um verdadeiro fenômeno de público e crítica, inspirado no livro “Cuide de Seus Pais Antes Que Seja Tarde”, de Fabrício Carpinejar.

Em uma era em que o tempo escapa por entre os dedos e a rotina nos distancia do essencial, Antes Que Seja Tarde surge como um chamado urgente à reconexão. A peça mergulha fundo no vínculo entre pais e filhos, especialmente na fase mais delicada da vida: o envelhecimento.

No palco, Vânia de Brito interpreta a consciência coletiva que habita cada um de nós. Com entrega, sensibilidade e uma atuação que transita entre a leveza e a intensidade, a atriz conduz o público por uma jornada íntima, tocante e necessária — despertando memórias, saudades e, sobretudo, reflexões.

Antes Que Seja Tarde não é sobre perdas, mas sobre amor. É um convite a agir enquanto ainda há tempo: ouvir com calma, olhar nos olhos, segurar as mãos que um dia nos ensinaram a caminhar. Um espetáculo para rir, chorar e sair diferente — com vontade de ligar para os pais, visitar um avô ou simplesmente estar mais presente.

Com direção sutil e texto profundamente humano, a montagem reafirma o talento e a potência de Vania de Brito, que emociona plateias por onde passa.