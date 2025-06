Games Dev Hub: projeto abre aceleração gratuita para estúdios do Rio de Janeiro, Niterói e Maricá

A iniciativa é promovida pelo Instituto Conecta Brasil, em parceria com a Indie Hero e a Associação de Criadores de Jogos do Rio de Janeiro (ACJOGOS-RJ), com apoio financeiro do Governo Federal - Foto: Divulgação

A iniciativa é promovida pelo Instituto Conecta Brasil, em parceria com a Indie Hero e a Associação de Criadores de Jogos do Rio de Janeiro (ACJOGOS-RJ), com apoio financeiro do Governo Federal - Foto: Divulgação

Com o objetivo de estruturar e acelerar o desenvolvimento de estúdios de jogos eletrônicos nos municípios do Rio de Janeiro, Niterói e Maricá, a ação Venture Builder do programa Games Dev Hub está com inscrições abertas até o dia 13 de junho. A iniciativa é promovida pelo Instituto Conecta Brasil, em parceria com a Indie Hero e a Associação de Criadores de Jogos do Rio de Janeiro (ACJOGOS-RJ), com apoio financeiro do Governo Federal.

O programa é gratuito e disponibiliza 50 vagas para desenvolvedores e criadores interessados em iniciar ou fortalecer seus próprios estúdios. Com foco em oferecer suporte estratégico completo, inclui aprendizados sobre formação empreendedora, assessoria jurídica, serviços profissionais de playtest (testes de usabilidade), consultoria de marketing e apoio para participação em eventos de grande porte, como o Innova Summit 2025.

Representando mais de 80 estúdios fluminenses, a ACJOGOS-RJ vem articulando parcerias e políticas públicas para consolidar o Rio como um polo estratégico da indústria de jogos no Brasil. Para Márcio Filho, presidente da associação, a iniciativa é mais um passo para a profissionalização dos negócios e a geração de renda no setor:

“A Venture Builder do Games Dev Hub é uma daquelas ações fundamentais para desenvolver o setor de jogos fluminense e, com ele, todo o Brasil. Ao cuidar de ações tão transversais, que vão do jurídico ao marketing, garante que os estúdios locais tenham tempo e foco no que sabem fazer: criar novos universos e sonhos.”

Podem se inscrever pessoas físicas domiciliadas nos três municípios contemplados ou empresas já constituídas, incluindo MEIs, com sede nesses municípios. Não é necessário ter CNPJ no momento da inscrição; contudo, participantes que se inscreverem como pessoa física deverão formalizar seus estúdios em até 30 dias após o início da formação, contando com o suporte jurídico oferecido pelo programa ao longo do processo.

O Rio de Janeiro concentra cerca de 80% dos estúdios fluminenses, reunindo mais de 70 empresas e movimentando mais de R$ 100 milhões por ano. Entre 2022 e 2023, o setor registrou um crescimento de quase 70%, segundo a ACJOGOS-RJ. Esse avanço vem sendo impulsionado por uma nova geração de desenvolvedores, pelo fortalecimento de políticas públicas e por iniciativas voltadas à capacitação e profissionalização, tornando o estado um terreno fértil para inovação e negócios no universo dos games.

As inscrições poderão ser realizadas exclusivamente pelo formulário: https://bit.ly/inscricoesVBGDH

Mais informações estão disponíveis em: https://institutoconectabrasil.org.br