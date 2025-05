Confira os vencedores do Comida di Buteco 2025 em Niterói e Rio

Petisco vencedor em Niterói - Foto: Instagram/Pli On Board

Petisco vencedor em Niterói - Foto: Instagram/Pli On Board

O tradicional concurso Comida di Buteco revelou seus vencedores da edição 2025 nesta terça-feira (27), em uma noite de celebração da gastronomia popular. O grande campeão da cidade do Rio de Janeiro foi o Bar Tô na Mata, localizado em Vargem Grande, na Zona Oeste da capital.

Este ano, o estado do Rio de Janeiro foi dividido em três circuitos gastronômicos: Capital, Baixada Fluminense e Niterói, reforçando a diversidade e riqueza dos sabores locais.

Na rota de Niterói, os bares não deixaram a desejar e mostraram força na disputa:

Campeão: Pli On Board

Segundo lugar: Âncoras Itaipu

Terceiro lugar: Palitus Bar

Com pratos criativos, atendimento acolhedor e muita originalidade, os estabelecimentos niteroienses conquistaram o público e os jurados, que avaliaram critérios como petisco, temperatura da bebida, higiene e qualidade do serviço — com peso igual entre o júri técnico e o voto popular.

Na Baixada Fluminense, o bar Nosso Canto levou o troféu de melhor boteco, enquanto na capital, além da vitória do Tô na Mata, outros bares como Vigal Bar e Hora Extra Bar ficaram entre os mais bem colocados.

Ao todo, foram 131 bares participantes no estado. Os campeões regionais agora seguem para a final nacional, que acontece em São Paulo. No ano passado, o Rio brilhou nacionalmente com a vitória da Peixaria Divina Providência.

A edição 2025 aconteceu entre 11 de abril e 11 de maio, período em que milhões de brasileiros foram às ruas experimentar os sabores autênticos dos botecos. De acordo com os organizadores, mais de 4 milhões de pessoas visitaram os bares participantes em todo o país.