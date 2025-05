Oficina das Minas realiza roda de samba especial na Praia de Icaraí no próximo sábado (31)

No próximo sábado (31), a Oficina das Minas realiza uma roda de samba especial na Praia de Icaraí, às 11h, como forma de dar visibilidade ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, celebrado oficialmente em 18 de maio. A roda de samba será conduzida por alunas e professoras da própria oficina das Minas, projeto social idealizado pela produtora cultural Camille Siston, que oferece aulas gratuitas de instrumentos para mulheres.

Com duração de aproximadamente 40 minutos, o evento pretende mobilizar a comunidade local para refletir sobre formas de enfrentar a violência sexual infanto-juvenil, além de reforçar canais de denúncia, como o Disque 100. A ação também destaca a importância do fortalecimento da rede de proteção, do cumprimento da Lei 13.431/17 e do cuidado com quem denuncia e com quem sofre violência.

O evento busca sensibilizar a população sobre essa grave violação de direitos que atinge, em sua maioria, meninas de até 13 anos, dentro de casa e por pessoas próximas — realidade apontada pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2024).

Atualmente, o projeto está sediado no Caminho Niemeyer, em Niterói, e atua como um espaço de formação, acolhimento e empoderamento feminino por meio da música.

Serviço:

“Roda de samba da Oficina das Minas – Mobilização pelo 18 de maio”

- Data: 31 de maio de 2015, sábado

- Horário: 11h

- Local: Praia de Icaraí com Rua Lopes Trovão – Niterói–RJ

- Duração: 40 minutos

Gratuito - Aberto ao público

Sobre a Oficina das Minas:

A Oficina das Minas é um projeto cultural e social idealizado pela empresa CSISTON Produção Integrada, sob coordenação da produtora cultural, jornalista e pesquisador Camille Siston, que promove aulas gratuitas de percussão, violão e cavaquinho exclusivamente para mulheres, com foco em inclusão, empoderamento feminino e acesso à cultura por meio da música.

Desde sua criação em 2023, o projeto já impactou mais de 400 alunas, e em 2025 retorna com número recorde de inscrições: 320 mulheres para 240 vagas. As aulas acontecem no Teatro Popular de Niterói e no Caminho Niemeyer, com duração de três meses por ciclo. Um novo processo seletivo será aberto em agosto para o segundo semestre de 2025.

A Oficina das Minas tem como um de seus principais compromissos o combate à invisibilidade da mulher no samba, utilizando a arte como ferramenta de inclusão e transformação social. Por meio da música, o projeto incorpora e promove debates sobre diversas pautas urgentes ligadas ao enfrentamento do machismo estrutural, como o combate ao etarismo, à homofobia, e à marginalização de mulheres em espaços culturais. A iniciativa também contribui para o processo terapêutico de mulheres em situação de vulnerabilidade, especialmente aquelas em tratamento após vivências de violência doméstica, e atua na criação de um espaço acolhedor e coletivo, onde as participantes podem ressignificar suas histórias e ocupar com potência os espaços públicos e privados.

Como “Lugar de mulher é onde ela quiser” a Oficina das Minas realiza uma vez por mês o aulão coletivo, em que todas as alunas se reúnem em um espaço publico e treinam as músicas praticadas em sala de aula reunindo as três modalidades, cavaco, violão e percussão.

Com financiamento da Prefeitura de Niterói e da Secretaria Municipal das Culturas através do Fomento Direito, o projeto também destina 20% das vagas a mulheres atendidas pela Secretaria da Mulher, incluindo alunas em tratamento no CEAM, integrando a música ao processo terapêutico e de reconstrução da autoestima.