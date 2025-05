Teatro Municipal de São Gonçalo recebe espetáculo “Uma Viagem até a Lua”

Neste sábado (24), às 16h, o Teatro Municipal de São Gonçalo recebe o espetáculo teatral “Uma Viagem até a Lua”. Baseado no livro homônimo da escritora niteroiense Larissa Lopes, o musical traz uma história de ficção científica para crianças com referências sutis a “Peter Pan” e inspiração em obras como “O Pequeno Príncipe”.

“Uma Viagem até a Lua” narra a história de Miguel, um menino de oito anos que conhece um jupteriano que sempre anda de capa de chuva e muda de nome conforme a hora do dia, além de ser um expert em luas. Após constatarem que a Lua da Terra está triste, os dois novos amigos embarcam em uma viagem pelo espaço, para deixá-la feliz novamente.

Com a direção de Marcello Caridade e direção musical de Victor Salzeda, o espetáculo traz uma mistura de técnicas do teatro tradicional com teatro musical e teatro de sombras, com canções inéditas e visa a alertar sobre cuidados com o meio ambiente e dissertar sobre sonhos, amizade, admiração pelas diferenças e ciência.

“Uma Viagem até a Lua”

Local: Teatro Municipal de São Gonçalo

Rua Dr. Feliciano Sodré, n° 100 – Centro – São Gonçalo – RJ

Data: 24 de MAIO de 2025 às 16 horas

Duração estimada: 45 minutos

Classificação Etária: Livre

Ingressos: Inteira R$40 – Meia R$20 | Venda através da plataforma Sympla

Ficha Técnica

Elenco: Nick Meireles (Miguel), Kaio Soares (Túlio Júlio) E Camila Swan (Mãe | Lua | Teca Joca)

Músico: Stefano Bravo

Dramaturgia e Produção: Larissa Lopes

Direção de Cena: Marcello Caridade

Direção Musical: Victor Salzeda

Trilha Sonora Original: Victor Salzeda e Larissa Lopes

Direção de Arte: Luma Wyzykowska

Silhuetas e Consultoria de Teatro de Sombras: Sabrina Paraíso e Coletivo Paraíso Cênico

Fotos: Bianca Oliveira

Produção Executiva: Maíra Porto (PORTO Produção Cultural)