Teatro Municipal de São Gonçalo recebe show com homenagem a música brasileira dos anos 80 e 90

O Teatro Municipal de São Gonçalo recebe uma apresentação especial com clássicos da música popular brasileira nos anos 80 e 90 no próximo sábado (17). O show musical "Tributo às Estrelas II", do músico gonçalense Paulo Paes, conta com homenagens aos grandes nomes do pop, da MPB e do rock. A apresentação tem entrada gratuita e começa às 18h.

Contemplado pela lei Aldir Blanc, o projeto busca celebrar a musicalidade brasileira. “Vamos fazer muito som. Vai ter uma conversa, um bate-papo, e a gente vai falar sobre música e a nossa cidade, com os artistas presentes. A gente vai fazer isso aí de coração, com o amor de músico gonçalense fazendo com que nossa história musical se perpetue para todos nós aí curtirmos um som maravilhoso”, destaca Paulo.

Além dele, participam da apresentação os músicos Lucas Bittencourt, Carlos Clay e Reginaldo Júnior. O show tem, ainda, participações especiais de Natália Paes e Dico. A classificação é livre e os ingressos, gratuitos, podem ser retirados através do site Sympla.

