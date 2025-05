Professora de São Gonçalo leva oficina de trova para crianças em escolas

Um projeto literário idealizado por uma professora de São Gonçalo tem levado um dos estilos de poesia mais tradicionais da literatura latina para dentro das salas de aula do Ensino Fundamental. O “Trovadorinhos”, criado pela professora de inglês e escritora Josileine Gonçalves, apresenta o estilo literário trova e ensina valores do cotidiano escolar para crianças dos 1º e do 2º ano do Fundamental.

Moradora do bairro Maria Paula, a educadora faz parte da União Brasileira de Trovadores (UBT) e também atua no “Juventrova”, programa da União que leva oficinas de trova para alunos do 3º ao 5º ano. “Com o Juventrova, a gente incentiva a escrita e a leitura de trovas. Ao fim do projeto, as trovas escritas pelas crianças são publicadas em um livro, que a gente entrega aos alunos”, conta Josileine.

A partir da experiência com o projeto, ela teve a ideia de desenvolver um projeto que também apresentasse a trova, mas para crianças ainda mais jovens. Assim, ela desenvolveu o “Trovadorinhos”. ”Eu levo trovas autorais para resgatar valores da convivência na escola e com a família. Para explicar aos pequenos o estilo, a gente usa a contação de história. Eu uso a personagem Senhora Trova para mostrar para eles o estilo e ensinar valores. Temos trovas sobre fazer o dever de casa ou sobre silêncio em sala de aula”, explica.

O projeto já passou por cinco escolas, até o momento. Somando as experiências do “Trovadorinhos” e do “Juventrova”, dezenas de alunos já foram apresentados ao estilo poético e tiveram a oportunidade de produzir seus próprios textos. Mãe atípica de duas crianças, Josileine conta com orgulho, ainda, que, nas últimas edições, pelo menos seis crianças atípicas escreveram suas próprias trovas.

“A ideia é não esperar tanto tempo para falar de um estilo que é tão popular. Geralmente, os alunos vão ver trova só no Ensino Médio. A gente espera muito tempo para inserir o gosto pela literatura nas crianças”, destaca.

Para conhecer melhor o projeto e contratar o “Trovadorinhos”, é possível entrar em contato com Josileine através do perfil @poesia.atipica10.