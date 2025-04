1ª edição do Maricá Games JAM 2025 terá premiação em dinheiro 100% paga por patrocinadores; Saiba mais

A cidade de Maricá dá mais um passo rumo à consolidação como polo tecnológico e criativo no Estado do Rio de Janeiro com a realização da primeira edição do Maricá Games JAM 2025. A competição, que integra a programação do projeto Maricá Games, premiará os vencedores com o total de R$ 37,5 mil [ valor integralmente financiado por empresas privadas via patrocínio direto].

Com inscrições abertas até o dia 6 de maio pelo site maricagamesjam.codemar-sa.com.br, o evento, que acontecerá entre os dias 10 de maio e 12 de julho de 2025, convida desenvolvedores, designers e criadores de todo o país a proporem uma nova versão do jogo “As Aventuras de Mumbuquinha 2.0”. As premiações serão de R$ 30 mil para o 1º lugar, R$ 5 mil para o 2º e R$ 2,5 mil para o 3º.

Diferente de iniciativas anteriores, toda a premiação desta edição será financiada por meio de patrocínios captados pela Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), por meio de edital público lançado em janeiro deste ano. A iniciativa representa um modelo inovador de parceria entre o setor público e o privado, que visa otimizar o uso de recursos públicos e incentivar a participação direta da iniciativa privada na promoção da economia criativa.

Leia também:

3ª edição da Corrida Solidária Ivanei de Oliveira acontece nesta quinta (01) em São Gonçalo

Sesc SG recebe 'O Vestido da Rainha’: comédia musical que une memes, diversidade e humor



Economia criativa e investimento estratégico

De acordo com o diretor de Novos Negócios da Codemar, Pedro Mota, o Maricá Games JAM é uma continuação natural do sucesso do Maricá Games 2024, considerado o maior evento de games do estado.

“Estamos integrando a cidade ao mercado global de jogos, que projeta um faturamento de mais de meio trilhão de dólares até 2025. Isso significa oportunidades reais para os maricaenses”, destaca.

A aposta em eventos como o Maricá Games JAM é parte de uma política pública orientada à inovação e ao empreendedorismo. Além de capacitar novos profissionais e fomentar a indústria de jogos, a iniciativa movimenta a economia local e promove Maricá como um centro emergente de desenvolvimento tecnológico.

Potencial do setor de games

Seis empresas aceitaram o desafio de investir no futuro da indústria de jogos e na formação de talentos: Leste Telecom, é pioneira na implementação de redes FTTH (Fiber to the Home) na região do Leste Fluminense, garantindo conectividade de alta performance. A Adapt Ideas atua como referência em metodologias ágeis, contribuindo com soluções inovadoras para gestão e eficiência empresarial.

Especializada no desenvolvimento de aplicativos e soluções digitais, a Algoritec investe na transformação digital e no suporte a novos talentos da tecnologia. A TCRE Engenharia tem forte atuação em obras e projetos de engenharia, reforça a importância do setor técnico no fomento à inovação. A também patrocinadora Neobiz oferece ferramentas para automação e gestão de processos, colaborando para o aumento da produtividade no setor público e privado. A Tesouro Verde também faz parte do grupo e adota um modelo de negócios voltado à sustentabilidade, associando investimentos à preservação de florestas nativas.

Serviço:

Maricá Games JAM 2025

Desafio: Desenvolver o jogo “As Aventuras de Mumbuquinha 2.0”

Inscrições: Até 6 de maio

Premiação: R$ 30 mil para o 1º lugar, R$ 5 mil para o 2º e R$ 2,5 mil para o 3º

Inscrições: maricagamesjam.codemar-sa.com.br

Etapas: Presenciais e online, com sede no Galpão Tecnológico Origem, em Inoã, Maricá