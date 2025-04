Professora lança livro artesanal feito com elementos da natureza em São Gonçalo

Folhas, flores, sementes e raízes. Foi a partir destes elementos da natureza encontrados em seu cotidiano que a professora e escritora Luciene Prado criou seu mais novo livro: o “Esta Flor Esta!”, obra artesanal que será lançada neste sábado (26) na APA (Área de Preservação Ambiental) de Maria Paula, em São Gonçalo, a partir das 10h.

Viabilizado através de edital da Lei Paulo Gustavo e com apoio da Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo, o livro “para a infância”, como define a autora, traz um poema que reflete a relação entre nós e a natureza. O diferencial é que cada um dos 100 exemplares da obra foram feitos inteiramente à mão pela autora, com elementos naturais colados a um papel produzido a partir dos resíduos do suco de clorofila.

“Cada leitor que adquirir o livro está adquirindo um livro único. As páginas são bem semelhantes, mas cada exemplar tem alguns pequenos elementos que se modificam. É um poema bem simples, para qualquer pessoa de qualquer idade ler, mas com uma mensagem profunda”, destaca a autora. Ela conta que a ideia para a obra surgiu a partir do seu próprio estilo de vida.

“Desde os meus 17 anos eu vivo um estilo de vida natural. Eu criei minhas filhas assim e até hoje eu tenho essa relação com a natureza muito central. Para mim, é um estilo de vida que não é uma coisa externa. É o meu jeito de ser: sou uma pessoa poética, que olha para as minúcias da natureza ao redor, se comunica com elas”, destaca Luciene.

Esse olhar natural para a vida a fez levar uma mensagem de consciência ecológica para a sala de aula, no passado, e para sua atual obra como autora. Ela destaca que, mesmo nos seus quatro livros anteriores, impressos de forma convencional, sua ideia sempre foi comunicar aos leitores a importância de enxergar uma unidade como natureza, e não apenas como “uma parte dela”.

“A experiência que o eleitor vai viver é a experiência de ‘ser flor’. Uma flor já é, por si só, uma floresta. E eu gosto de pensar que a pessoa humana é como uma flor. Então, eu espero que o leitor, ao trilhar as páginas desse livro, ele se sinta flor”, conclui Luciene.

“Esta Flor Esta” será vendido na cerimônia de lançamento, na APA de Maria Paula, e em outros eventos posteriores. Luciene pretende levar a obra a outros eventos e feiras posteriormente; para acompanhar e conhecer o livro, é possível contatar a autora através do WhatsApp.