Ex participantes do BBB 25 têm quase todo valor estipulado para reparar danos em Circo

Os ex - participantes do BBB 25 o palhaço Edy e sua filha, Raissa criaram uma vaquinha virtual há uma semana e já arrecadaram quase todo o valor estipulado. Até a tarde desta sexta-feira (18), a campanha havia atingido R$ 56.626 mil dos R$ 60 mil pretendidos.

A vaquinha surgiu após o circo da família ser completamente destruído por um temporal no último dia 10, em Tocantins, Minas Gerais. Diante da situação, amigos e admiradores se uniram para arrecadar recursos e reconstruir a estrutura.

A campanha teve apoio de colegas de confinamento do BBB 25, como Gracyanne Barbosa, Aline Patriarca, Diogo Almeida, Eva Pacheco, Camilla, Thamires e Mateus Pires, que compartilharam a vaquinha em suas redes sociais.

O valor será utilizado para a compra de uma nova lona, substituição de equipamentos danificados (como luzes, som, cadeiras e figurinos), transporte, logística e auxílio aos artistas e trabalhadores do circo que ficaram sem renda após os estragos.

Edilberto, o palhaço Edy, compartilhou em suas redes sociais imagens da destruição e falou com emoção sobre o ocorrido. “Destruição total.”

Apesar dos prejuízos, ele destacou o mais importante: Mas o melhor de tudo é que está todo mundo bem, está todo mundo em paz, com sorriso no rosto, que é o que importa. E a gente vai levantar isso de novo. São ossos do ofício, faz parte".