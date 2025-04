Maricá convida moradores e turistas para a “Páscoa Encantada”, no Centro

Quem passa pelo local, já observa a praça decorada com referências ao espírito da Páscoa - Foto: Divulgação - Thamyris Mello

Quem passa pelo local, já observa a praça decorada com referências ao espírito da Páscoa - Foto: Divulgação - Thamyris Mello

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Turismo, Comércio, Indústria e Mercado Interno, vai promover diversão e cultura no Centro da cidade com a “Páscoa Encantada”. O evento, que ocorre entre os dias 19 e 22 de abril, na Praça Orlando de Barros Pimentel, vai levar aos moradores música ao vivo, animação para as crianças e espetáculos circenses totalmente de graça.

Quem passa pelo local, já observa a praça decorada com referências ao espírito da Páscoa. Além dos shows, em todos os dias haverá caça aos ovos (das 17h às 18h30), pintura facial (das 18h às 20h) e oficina de pernas de pau (das 19h às 21h). Esses serviços serão oferecidos aos maricaenses e visitantes, todos os dias a partir das 16h, quando a música já começa com DJ.

“A ideia é reunir as famílias com muito entretenimento, cultura e música local de boa qualidade. Teremos também gastronomia e cervejas especiais. Ativação em várias áreas e para todos. O evento está sendo feito com muito carinho e fica o convite para que os maricaenses e visitantes participem”, disse José Alexandre, secretário de Turismo, Comércio, Indústria e Mercado Interno.

As atrações musicais entram no palco a partir das 19h de cada dia. Confira a programação:

Dia 19 – Thiago Dantas

Dia 20 – Vivi Serrano

Dia 21 – Bruna Mandz

Dia 22 – Amanda Dilva

Local: Praça Orlando de Barros Pimentel, Centro